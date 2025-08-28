Seminário da FACPCS acontecerá no dia 17 de setembro de 2025

A abertura da plataforma digital ocorrerá às 8h de 17 de setembro de 2025. Haroldo Levy Neto, coordenador-geral do XXII Seminário Internacional FACPCS, dará início ao evento, em 17 de setembro de 2025, às 8h30.

Hernan Pablo Casinelli, Presidente do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF); Sebastian Yoshizato Soares, Presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); e Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), participarão como palestrantes da abertura do evento.

O XXII Seminário Internacional FACPCS tem como objetivo proporcionar uma visão prática relacionada com a aplicação das normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS – International Financial Reporting Standards) e dos relatórios de sustentabilidade (ISSB – International Sustainability Standards Board) no Brasil e no mundo, bem como discutir as mudanças mais relevantes que estão em andamento e seus possíveis reflexos.

A programação abordará temas como: os impactos da Reforma Tributária nas Demonstrações Contábeis; implantação das Normas Internacionais IFRS S1 e S2 - atualizações e impactos nas divulgações; a agenda de Trabalho do IASB e Mudanças Climáticas e os impactos nas Demonstrações Financeiras; normas internacionais de divulgação de informações sobre sustentabilidade no setor público; e a prática da divulgação de informações sobre sustentabilidade nas companhias.

O evento proporcionará créditos nos programas de educação profissional continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) – 15 créditos, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) – 6 pontos, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) – 4 créditos, e do Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) – 4 pontos.

O XXII Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade é uma realização do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil), Brasil, Bolsa, Balcão (B3), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), e Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON).

Além do apoio institucional das seguintes entidades: ABAI, ABEL, ABRACICON, ABRACONNE, ABVCAP, ANCEP, ANCORD, ANEFAC, ANPCONT, CBARI, CORECON-SP, CRA-SP, FEA–RP/USP, FECONTESP, FGV - Centro de Estudos em Finanças, FUNDACE, IBGC, IBEF-SP, IBRI, IIA, SESCON-SP, SINDICONT-Rio, e SINDCONT-SP.

São coordenadores do XXII Seminário Internacional FACPCS: Alexandre Evaristo Pinto, Ana Tércia Lopes Rodrigues, Carl Douglas, Cibele Deis, Eduardo Flores, Haroldo Reginaldo Levy Neto, Leandro Ardito, Márcio Rost, Rogério Mota, Sílvio Takahashi e Zulmir Breda.

O XXII Seminário Internacional FACPCS já conta com Patrocínio Master da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), da Deloitte, da Itaúsa, da KPMG, da PwC, da SMS e da TATICCA; Patrocínio Sênior da Iochpe-Maxion e da Suzano; além do Patrocínio Pleno da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP); da Luz Publicidade e da Moore. O evento tem suporte da SB Eventos e apoio de Divulgação do Portal Acionista e da Revista RI.

Para mais informações sobre o XXII Seminário Internacional FACPCS, basta acessar: http://www.eventos.facpcs.org.br/home/XXIISeminarioFACPCS



