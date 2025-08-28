AM Best Divulga Procedimento de Critérios Revisado: "Classificação de Cativos e Outras Entidades de Transferência Alternativa de Risco"

A AM Best divulgou seu procedimento de critérios revisado “Classificação de Cativos e Outras Entidades de Transferência Alternativa de Risco” (anteriormente conhecido como “Transferência Alternativa de Riscos”), que entra em vigor imediatamente.

A AM Best iniciou uma Chamada para comentários (CFC) relacionada a esse procedimento de critérios em 2 de dezembro de 2024, e o período de comentários foi encerrado em 20 de fevereiro de 2025.

Na versão final do procedimento de critérios revisado, a AM Best estabelece um caminho para atribuir classificações de crédito do emissor (ICR) e classificações de solidez financeira (FSR) a entidades celulares constituídas individualmente. Outras alterações incluem: renomeação do procedimento de critérios; atualização da nomenclatura para empresas celulares e as várias estruturas celulares utilizadas no setor de seguros; confirmação de que a abordagem do elo mais fraco continua sendo o caminho para a classificação de empresas celulares sem personalidade jurídica; definição de requisitos operacionais e legais básicos para entidades celulares; adição de detalhes para apoiar condições aceitáveis de cartas de crédito; e outras pequenas revisões editoriais para tornar esses critérios mais claros.

As revisões desse procedimento de critérios não resultarão em qualquer alteração às classificações de crédito da AM Best atualmente publicadas.

Durante o período da CFC, a AM Best não recebeu quaisquer comentários por escrito (públicos, privados ou anônimos) dos participantes do mercado do setor de seguros ou de quaisquer outras partes interessadas sobre as revisões propostas ao procedimento de critérios. Consequentemente, não foram feitas alteraçõesàversão final do procedimento de critérios como resultado da CFC. O documento de “Resposta aos comentários” está publicado aqui: https://web.ambest.com/rating-methodologies/comments.

O procedimento de critérios atualizado está disponível em www.ambest.com/ratings/methodology.

A AM Best é uma agência mundial de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada no setor de seguros. Com sede nos Estados Unidos, a empresa opera em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Singapura e Cidade do México. Para mais informações, acesse www.ambest.com.

