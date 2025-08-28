Fitch atribui rating AA- (bra) para CloudWalk

A Fitch Ratings anunciou a atribuição do primeiro rating nacional para a CloudWalk, companhia de tecnologia dona da plataforma de serviços financeiros InfinitePay. A agência concedeu o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA-(bra)’, com perspectiva positiva.



Em seu relatório, a Fitch destacou o rápido crescimento da companhia, que já atende mais de 5 milhões de empreendedores em todas as cidades brasileiras, além da robustez de seu funding, sustentado por operações de FIDC que superam R$ 10,5 bilhões desde 2021. Também ressaltou o forte crescimento de receita e do lucro da empresa nos últimos anos, além do início da expansão internacional, com o lançamento do JIM.com nos Estados Unidos.

Diz o relatório: “O modelo de negócios da CloudWalk está alinhado ao seu posicionamento estratégico como companhia de tecnologia, centrado na oferta de serviços financeiros — incluindo adquirência — com uso intensivo de ferramentas tecnológicas. Entre essas ferramentas, destacam-se agentes de inteligência artificial (IA) integrados aos diversos produtos, inclusive crédito, que aumentam a eficiência e a escalabilidade das operações. Essa estratégia tem contribuído para o crescimento consistente das receitas da empresa”.

“O reconhecimento da Fitch reafirma a solidez do nosso modelo que combina crescimento acelerado, segurança e liquidez. Estamos construindo a próxima geração dos serviços financeiros, impulsionada por agentes de IA, para escalar com velocidade e eficiência. Ao mesmo tempo, seguimos diversificando nossas fontes de funding e fortalecendo nossa infraestrutura financeira para sustentar o próximo ciclo de expansão global”, afirma Pablo de Mello, COO da CloudWalk.

A Perspectiva Positiva atribuída pela Fitch reflete a expectativa de que a CloudWalk mantenha sua trajetória de rentabilidade crescente, com resultados consistentes acima da média do setor, enquanto avança em sua estratégia de diversificação de receitas e reforço de capital.



Self-Driving Finance



Com esse movimento, a CloudWalk dá mais um passo na consolidação de sua visão de futuro. Com dezenas de agentes de inteligência artificial já integrados a diferentes áreas da operação — como atendimento, prevenção a fraudes, crédito, marketing e análise de dados — a companhia vem desenvolvendo produtos e serviços com níveis de eficiência que se traduzem em crescimento consistente das receitas operacionais.

“Esse conceito define um sistema financeiro autônomo, capaz de armazenar dinheiro, conceder crédito, liquidar pagamentos e executar tarefas estratégicas sem a necessidade de intervenção humana. É essa visão de Self-Driving Finance que guia cada passo da CloudWalk e nos coloca à frente na criação da próxima geração dos serviços financeiros”, afirma Luis Silva, CEO e fundador da CloudWalk.