Compagnie Käfig volta ao Brasil com La Couleur de la Grenade

Uma das companhias mais atuantes da dança contemporânea mundial, a francesa Compagnie Käfig retorna ao Brasil em setembro com o espetáculo La Couleur de la Grenade, nove anos após sua turnê brasileira de 2016.

As apresentações acontecem nos dias 6 e 7 de setembro na Cidade das Artes (Rio de Janeiro) e dias 9 e 10 no Teatro Bradesco (São Paulo). Ingressos já estão à venda em Sympla para o Rio de Janeiro e em Uhuu para as apresentações em São Paulo.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a turnê é uma realização da DELLARTE, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal – União e Reconstrução.

Com concepção original da diretora e atriz Saté Khachatryan, o espetáculo é apresentado pela Compagnie Käfig, com coprodução da Compagnie Saté-Atre.

A Compagnie Käfig é dirigida por Mourad Merzouki, coreógrafo reconhecido internacionalmente por colocar o hip-hop no palco junto com a dança tradicional, responsável pela coreografia de Dance of the Games na abertura das Olimpíadas de Paris em 2024.

Inspirado no filme La Couleur de la Grenade (A Cor da Romã), do cineasta armênio Sergei Paradjanov, o espetáculo mistura a dança tradicional armênia ao vocabulário contemporâneo do hip-hop.

“A criação de La Couleur de la Grenade foi antes de tudo um encontro com outra cultura, com o desejo constante de fazer as artes dialogarem. Inspirado pelo cinema de Sergei Paradjanov e pelo visual de seus filmes, construímos um espetáculo que celebra a força da imagem, uma fusão entre tradição e contemporaneidade, para mostrar a capacidade da dança de unir mundos”, comenta Mourad Merzouki.

Sobre o espetáculo

Estreado em 2023, La Couleur de la Grenade parte da atmosfera onírica do filme homônimo de Sergei Paradjanov para criar uma coreografia que aposta em quadros visuais para evocar memória e identidade.

Em cena, sete bailarinos de origens diversas movimentam-se com explosões de energia e momentos de contemplação, explorando um vocabulário que combina a fisicalidade do hip-hop com os gestos estilizados das danças rituais armênias.

A cenografia de Benjamin Lebreton é inspirada em tapeçarias, arquitetura e ornamentos do Cáucaso, e os figurinos de Edgar Manoukian redimensionam o traje tradicional armênio para a modernidade.

A trilha sonora é composta a partir de colagens eletroacústicas, instrumentos tradicionais e vozes ancestrais para transmitir ao espectador um rito visual e multicultural, que ecoa tanto o passado quanto o presente.

Sobre a Compagnie Käfig

Fundada em 1996 por Mourad Merzouki, a Compagnie Käfig é hoje um dos principais nomes da dança contemporânea internacional. Com sede no Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, nos arredores de Paris, a companhia foi pioneira ao levar a linguagem do hip-hop das ruas para os palcos dos grandes teatros europeus — sem perder sua energia original, reinventando-a com elementos do circo, das artes marciais, da cenografia digital e da música ao vivo.

Com 31 espetáculos em seu repertório, a Käfig já se apresentou em mais de 700 cidades de 65 países, alcançando mais de dois milhões de espectadores ao redor do mundo.

Sobre Mourad Merzouki

Nascido em Lyon em 1973, Mourad Merzouki é filho de imigrantes argelinos e começou sua formação artística nas artes marciais e no circo, o que marcou sua estética coreográfica. No final dos anos 1980, aproximou-se da cultura hip-hop, então emergente na França, e passou a construir uma linguagem própria — que une virtuosismo físico, teatralidade e diálogo entre tradições culturais.

Merzouki é conhecido por sua capacidade de transformar o hip-hop em uma linguagem de cena universal, dialogando com a música clássica, a tecnologia e as tradições populares de diferentes regiões do mundo.

Sobre o Circuito Cultural Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros, considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento e do convívio social. Neste sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros tem patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos na área de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas. Entre as atrações incentivadas, destacam-se os musicais “Bibi -Uma Vida em Musical”, “Bem Sertanejo”, “Les Misérables”, “70´Década do Divino Maravilhoso”, “Cinderela”, “O Fantasma da Ópera”, “A Cor Púrpura” e “Conserto para Dois”, além da exposição “Mickey 90 Anos”.

Sobre a Dellarte

Uma das maiores produtoras de soluções e eventos culturais do país, atuando na área da música clássica, jazz e artes performáticas há 40 anos, a Dellarte já realizou mais de 1.500 apresentações para mais de 3 milhões de pessoas, trazendo para o Brasil atrações do cenário cultural ao redor do mundo.

John Malkovich, Jessye Norman, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Kathleen Battle, Balé do Teatro Bolshoi, New York City Ballet, Balé do Teatro Mariinsky – Kirov, Ballet da Ópera Nacional de Paris, MOMIX Dance Theatre, Martha Argerich e Nelson Freire, Mstislav Rostropovich, Evgeny Kissin, Lang Lang, Yuja Wang, Itzhak Perlman, Joshua Bell, Yo- Yo Ma, City of Birmingham Symphony Orchestra com Sir Simon Rattle, New York Philharmonic com Kurt Masur, Royal Philharmonic Orchestra, Filarmônica de Viena, Companhia Antonio Gades, Cia Joaquim Cortez, Ballet do Teatro Scala de Milão, Kamasi Washington, Bobby McFerrin, Keith Jarrett, Paco de Lucía e Chick Corea são alguns dos nomes que já se apresentaram no Brasil pelas mãos da Dellarte.

La Couleur de la Grenade

Direção artística e coreografia: Mourad Merzouki

Elenco: Vartan Agoudjian, Théo Farjounel, Mathis Kaddaoui, Sofian Kaddaoui, Maëlle Le Pallec, Juliette Tellier, Mahault Vitalis

Classificação etária: 10 anos

Rio de Janeiro

Local: Cidade das Artes — Av. das Américas, 5300 – Barra da Tijuca, RJ

Datas: 6 de setembro (sábado): 16h e 20h | 7 de setembro (domingo): 16h

Preços a partir de R$ 50,00

Vendas: Sympla

São Paulo

Local: Teatro Bradesco – R. Palestra Itália, 500, térreo – Perdizes, SP

Datas: 9 de setembro (terça-feira) – 20h30 | 10 de setembro (quarta-feira) – 20h30

Preços a partir de R$ 50,00

Vendas: Uhuu