Mundo Corporativo

Ecoturismo combina contato com a natureza e sustentabilidade

A proliferação desta atividade aumentou a ação de contemplação, busca de bem-estar e relaxamento.

DINO
DINO
Repórter
28/08/2025 10:29

crédito: DINO

O ecoturismo é uma atividade turística que faz o visitante se sentir responsável pelo ambiente visitado e mudar suas atitudes, adotando um comportamento ético em relação ao meio natural.

Segundo o Ministério do Turismo, uma tendência entre os viajantes brasileiros consolida a procura por destinos que os ajudem a se afastar das tecnologias e entrar em contato com uma rotina mais simples.

A crescente demanda por experiências em ambientes naturais reforça o potencial do ecoturismo como um aliado poderoso da conservação. Em 2024, o Brasil registrou um recorde de 25,5 milhões de visitas a Unidades de Conservação, comprovando o interesse crescente da população em se conectar com a natureza.

“A riqueza da biodiversidade do Pantanal e de outros biomas brasileiros permite fazer ecoturismo de forma consciente, responsável e segura”, enfatiza Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Com seus mais de 360 hectares, o Parque Estadual da Serra do Mar se estende por vinte e cinco municípios paulistas e foi dividido em núcleos, com características e atrações distintas. Na localidade, encontram-se espécies da fauna em risco de extinção, como bicho-preguiça, anta e macaco-prego, em meio aos mais de 1300 animais que a habitam e atraem muitos amantes da natureza para contemplá-los.

“A sustentabilidade e conservação do meio ambiente representam a essência do ecoturismo. Essa modalidade turística abre uma ampla gama de possibilidades econômicas, mas exigem dos viajantes responsabilidade, respeito, valorização e cuidado do que estão desfrutando, para que as novas gerações possam usufruir no futuro”, finaliza Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

