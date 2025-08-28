Assine
PubNub impulsiona a histórica transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ com a DAZN, oferecendo a maior experiência virtual para fãs do mundo

A infraestrutura em tempo real oferece uma experiência interativa perfeita para milhões de pessoas de todas as partes do mundo

28/08/2025 10:06

O PubNub, plataforma líder em aplicativos interativos em tempo real, anunciou sua colaboração com a DAZN, plataforma líder global em entretenimento esportivo, para realizar uma transmissão inovadora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™. Esse foi o primeiro torneio internacional de futebol masculino transmitido ao vivo e gratuitamente para fãs do mundo inteiro. Aproveitando a infraestrutura em tempo real do PubNub, a DAZN proporcionou uma experiência de visualização global interativa para milhões de fãs em 63 partidas em 30 dias.

Inovando na transmissão esportiva

O torneio contou com 32 dos melhores clubes do mundo e alcançou mais de 200 mercados. A infraestrutura do PubNub permitiu que a DAZN fosse além da transmissão, recriando a emoção da energia do estádio nas salas de estar de todas as partes do mundo.

“A DAZN não queria apenas transmitir as partidas – queria recriar a atmosfera eletrizante de estar lá”, disse Todd Greene, CEO do PubNub. “Isso exigiu uma infraestrutura robusta em tempo real, capaz de escalar sem deixar de manter as interações instantâneas, fluidas e envolventes. Os resultados falam por si – criamos, junto com a DAZN, a maior experiência virtual para fãs do mundo.”

Infraestrutura robusta em tempo real

Ao longo do torneio, o PubNub proporcionou um desempenho excepcional, incluindo:

  • 212 milhões de solicitações por minuto no pico
  • 99,999% de disponibilidade em todas as partidas
  • Latência inferior a 100 ms, garantindo interações instantâneas com os fãs
  • Zero interrupções durante todos os 30 dias do evento

A maior experiência virtual para fãs do mundo

Ao combinar a plataforma da DAZN com a tecnologia do PubNub, espectadores passivos se tornaram membros de uma comunidade vibrante. Recursos incluídos:

  • Chat responsivo em tempo real com milhões de participantes
  • Reações instantâneas ao vivo visíveis em todos os dispositivos
  • Visualização em redes sociais para amigos assistirem juntos em todas as partes do mundo
  • Experiências sincronizadas em várias telas
  • Insights práticos do engajamento dos fãs, impulsionando vídeos de melhores momentos e conteúdo social

“Os torcedores não estavam apenas assistindo”, acrescentou Greene. “Eles estavam comemorando gols juntos e criando memórias compartilhadas que iam além dos 90 minutos de jogo.”

O futuro da transmissão esportiva

O sucesso da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ destaca a crescente demanda por experiências esportivas digitais interativas. O PubNub e a DAZN provaram que as plataformas de streaming podem reproduzir a energia dos estádios, ao mesmo tempo em que abrem novas oportunidades de engajamento dos fãs e receita.

“A DAZN mostrou que o streaming pode rivalizar com as experiências presenciais”, disse Greene. “Isso estabelece o padrão para transmissões imersivas e interativas no futuro.”

Sobre o PubNub

O PubNub é a principal plataforma mundial de comunicação em tempo real, oferecendo experiências interativas inovadoras nos setores de jogos, saúde, educação, varejo e mídia. A tecnologia do PubNub permite que desenvolvedores criem aplicativos com latência inferior a 100 ms, confiabilidade de 99,999% e alcance global. Saiba mais em www.pubnub.com.

Sobre a DAZN

A DAZN é a plataforma líder em entretenimento esportivo, transmitindo conteúdo ao vivo e sob demanda para milhões de fãs em todo o mundo. Como emissora exclusiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, a DAZN fez história ao transmitir o torneio gratuitamente para fãs em mais de 200 mercados. Visite www.dazn.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de Mídia:

Kayley Smith, diretora de Marketing

PubNub | 737-328-9825 | kayley.smith@pubnub.com


Fonte: BUSINESS WIRE

