PubNub impulsiona a histórica transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ com a DAZN, oferecendo a maior experiência virtual para fãs do mundo
A infraestrutura em tempo real oferece uma experiência interativa perfeita para milhões de pessoas de todas as partes do mundo
O PubNub, plataforma líder em aplicativos interativos em tempo real, anunciou sua colaboração com a DAZN, plataforma líder global em entretenimento esportivo, para realizar uma transmissão inovadora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™. Esse foi o primeiro torneio internacional de futebol masculino transmitido ao vivo e gratuitamente para fãs do mundo inteiro. Aproveitando a infraestrutura em tempo real do PubNub, a DAZN proporcionou uma experiência de visualização global interativa para milhões de fãs em 63 partidas em 30 dias.
Inovando na transmissão esportiva
O torneio contou com 32 dos melhores clubes do mundo e alcançou mais de 200 mercados. A infraestrutura do PubNub permitiu que a DAZN fosse além da transmissão, recriando a emoção da energia do estádio nas salas de estar de todas as partes do mundo.
“A DAZN não queria apenas transmitir as partidas – queria recriar a atmosfera eletrizante de estar lá”, disse Todd Greene, CEO do PubNub. “Isso exigiu uma infraestrutura robusta em tempo real, capaz de escalar sem deixar de manter as interações instantâneas, fluidas e envolventes. Os resultados falam por si – criamos, junto com a DAZN, a maior experiência virtual para fãs do mundo.”
Infraestrutura robusta em tempo real
Ao longo do torneio, o PubNub proporcionou um desempenho excepcional, incluindo:
- 212 milhões de solicitações por minuto no pico
- 99,999% de disponibilidade em todas as partidas
- Latência inferior a 100 ms, garantindo interações instantâneas com os fãs
- Zero interrupções durante todos os 30 dias do evento
A maior experiência virtual para fãs do mundo
Ao combinar a plataforma da DAZN com a tecnologia do PubNub, espectadores passivos se tornaram membros de uma comunidade vibrante. Recursos incluídos:
- Chat responsivo em tempo real com milhões de participantes
- Reações instantâneas ao vivo visíveis em todos os dispositivos
- Visualização em redes sociais para amigos assistirem juntos em todas as partes do mundo
- Experiências sincronizadas em várias telas
- Insights práticos do engajamento dos fãs, impulsionando vídeos de melhores momentos e conteúdo social
“Os torcedores não estavam apenas assistindo”, acrescentou Greene. “Eles estavam comemorando gols juntos e criando memórias compartilhadas que iam além dos 90 minutos de jogo.”
O futuro da transmissão esportiva
O sucesso da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ destaca a crescente demanda por experiências esportivas digitais interativas. O PubNub e a DAZN provaram que as plataformas de streaming podem reproduzir a energia dos estádios, ao mesmo tempo em que abrem novas oportunidades de engajamento dos fãs e receita.
“A DAZN mostrou que o streaming pode rivalizar com as experiências presenciais”, disse Greene. “Isso estabelece o padrão para transmissões imersivas e interativas no futuro.”
Sobre o PubNub
O PubNub é a principal plataforma mundial de comunicação em tempo real, oferecendo experiências interativas inovadoras nos setores de jogos, saúde, educação, varejo e mídia. A tecnologia do PubNub permite que desenvolvedores criem aplicativos com latência inferior a 100 ms, confiabilidade de 99,999% e alcance global. Saiba mais em www.pubnub.com.
Sobre a DAZN
A DAZN é a plataforma líder em entretenimento esportivo, transmitindo conteúdo ao vivo e sob demanda para milhões de fãs em todo o mundo. Como emissora exclusiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, a DAZN fez história ao transmitir o torneio gratuitamente para fãs em mais de 200 mercados. Visite www.dazn.com.
Contato:
Assessoria de Mídia:
Kayley Smith, diretora de Marketing
PubNub | 737-328-9825 | kayley.smith@pubnub.com
