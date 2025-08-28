PubNub impulsiona a histórica transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ com a DAZN, oferecendo a maior experiência virtual para fãs do mundo

O PubNub, plataforma líder em aplicativos interativos em tempo real, anunciou sua colaboração com a DAZN, plataforma líder global em entretenimento esportivo, para realizar uma transmissão inovadora da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™. Esse foi o primeiro torneio internacional de futebol masculino transmitido ao vivo e gratuitamente para fãs do mundo inteiro. Aproveitando a infraestrutura em tempo real do PubNub, a DAZN proporcionou uma experiência de visualização global interativa para milhões de fãs em 63 partidas em 30 dias.

Inovando na transmissão esportiva

O torneio contou com 32 dos melhores clubes do mundo e alcançou mais de 200 mercados. A infraestrutura do PubNub permitiu que a DAZN fosse além da transmissão, recriando a emoção da energia do estádio nas salas de estar de todas as partes do mundo.

“A DAZN não queria apenas transmitir as partidas – queria recriar a atmosfera eletrizante de estar lá”, disse Todd Greene, CEO do PubNub. “Isso exigiu uma infraestrutura robusta em tempo real, capaz de escalar sem deixar de manter as interações instantâneas, fluidas e envolventes. Os resultados falam por si – criamos, junto com a DAZN, a maior experiência virtual para fãs do mundo.”

Infraestrutura robusta em tempo real

Ao longo do torneio, o PubNub proporcionou um desempenho excepcional, incluindo:

212 milhões de solicitações por minuto no pico

no pico 99,999% de disponibilidade em todas as partidas

em todas as partidas Latência inferior a 100 ms, garantindo interações instantâneas com os fãs

garantindo interações instantâneas com os fãs Zero interrupções durante todos os 30 dias do evento

A maior experiência virtual para fãs do mundo

Ao combinar a plataforma da DAZN com a tecnologia do PubNub, espectadores passivos se tornaram membros de uma comunidade vibrante. Recursos incluídos:

Chat responsivo em tempo real com milhões de participantes

com milhões de participantes Reações instantâneas ao vivo visíveis em todos os dispositivos

visíveis em todos os dispositivos Visualização em redes sociais para amigos assistirem juntos em todas as partes do mundo

para amigos assistirem juntos em todas as partes do mundo Experiências sincronizadas em várias telas

sincronizadas em várias telas Insights práticos do engajamento dos fãs, impulsionando vídeos de melhores momentos e conteúdo social

“Os torcedores não estavam apenas assistindo”, acrescentou Greene. “Eles estavam comemorando gols juntos e criando memórias compartilhadas que iam além dos 90 minutos de jogo.”

O futuro da transmissão esportiva

O sucesso da transmissão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™ destaca a crescente demanda por experiências esportivas digitais interativas. O PubNub e a DAZN provaram que as plataformas de streaming podem reproduzir a energia dos estádios, ao mesmo tempo em que abrem novas oportunidades de engajamento dos fãs e receita.

“A DAZN mostrou que o streaming pode rivalizar com as experiências presenciais”, disse Greene. “Isso estabelece o padrão para transmissões imersivas e interativas no futuro.”

Sobre o PubNub

O PubNub é a principal plataforma mundial de comunicação em tempo real, oferecendo experiências interativas inovadoras nos setores de jogos, saúde, educação, varejo e mídia. A tecnologia do PubNub permite que desenvolvedores criem aplicativos com latência inferior a 100 ms, confiabilidade de 99,999% e alcance global. Saiba mais em www.pubnub.com.

Sobre a DAZN

A DAZN é a plataforma líder em entretenimento esportivo, transmitindo conteúdo ao vivo e sob demanda para milhões de fãs em todo o mundo. Como emissora exclusiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, a DAZN fez história ao transmitir o torneio gratuitamente para fãs em mais de 200 mercados. Visite www.dazn.com.

