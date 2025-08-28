Tecnotree capacita a Emtel com uma experiência de cliente de nova geração

A Tecnotree, líder global em soluções digitais de suporte a negócios (BSS), tem o orgulho de anunciar a implementação bem-sucedida de um ecossistema BSS totalmente integrado, escalável e orientado para o futuro, desenvolvido para a Emtel – representando um avanço estratégico no engajamento do cliente, na eficiência das vendas e na excelência na prestação de serviços.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250828748421/pt/

Tecnotree Empowering Emtel with a New-Generation Customer Experience

A transformação contempla o gerenciamento do ciclo de vida do cliente, a gestão de produtos e pedidos, controle de estoque e PDV, autoatendimento e um portal dedicado a revendedores, tudo integrado de forma fluida ao sistema de faturamento convergente da Emtel. Desenvolvida com um gerenciamento de fluxo de trabalho robusto e alinhada aos requisitos comerciais específicos da Emtel, a solução proporciona agilidade, eficiência e uma abordagem centrada no cliente.

Com esta transformação, a Emtel introduziu plataformas digitais avançadas que otimizam as operações dos revendedores, simplificam os processos de ponto de venda e fornecem gerenciamento inteligente de clientes com insights em tempo real. A automação aprimorada agora oferece suporte a uma resolução de serviços mais rápida e maior controle operacional, permitindo que a Emtel ofereça experiências contínuas e baseadas em dados com rapidez e agilidade.

Essa transformação posiciona a Emtel para antecipar as necessidades dos clientes, responder rapidamente às mudanças do mercado e abrir novas oportunidades de receita, estabelecendo uma base para a liderança digital de longo prazo no setor de telecomunicações.

A próxima Fase 2 desta transformação irá aprimorar ainda mais as capacidades da Emtel com uma poderosa combinação de inteligência de campanha orientada por IA e integração omnicanal perfeita. Esta fase irá introduzir a capacidade de implementar orquestrações em tempo real orientadas por eventos usando o Gerenciador de Campanhas da Tecnotree, aumentando significativamente a agilidade e a velocidade de lançamento no mercado. Os principais lançamentos de produtos irão incluir o Programa de Gestão de Comissões, que oferece um sistema de incentivos transparente, automatizado e baseado no desempenho para revendedores e agentes. Juntos, esses avanços irão capacitar a Emtel a oferecer experiências mais personalizadas, impulsionar o desempenho dos parceiros e fortalecer a fidelidade do cliente em todos os pontos de contato.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree, comentou:

“Nosso parceiro com a Emtel reflete a capacidade da Tecnotree de fornecer ecossistemas digitais de alto impacto e preparados para o futuro, que transformam o engajamento do cliente e o desempenho dos negócios. Esta implementação é um testemunho do nosso compromisso em construir plataformas inteligentes e componíveis que permitem aos operadores de telecomunicações liderar na era digital. Temos orgulho desta relação e esperamos uma colaboração de longo prazo que fortaleça mutuamente nossas capacidades.”

Kresh Goomany, CEO da Emtel Mauritius, acrescentou:

“A Tecnotree foi fundamental para nos ajudar a modernizar nossa infraestrutura digital e redefinir a forma como atendemos nossos clientes. Sua capacidade de personalizar e integrar funcionalidades complexas em uma plataforma unificada nos proporcionou a agilidade e inteligência necessárias para crescer e competir no atual cenário das telecomunicações.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250828748421/pt/

Assessoria de Mídia

Prianca Ravichander, CMO & CCO, Tecnotree

prianca.ravichander@tecnotree.com