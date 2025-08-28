Bitget traz a Bull para Bali no Coinfest Asia 2025

BALI, Indonésia, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, concluiu com sucesso sua participação no Coinfest Ásia 2025, realizado na Nuanu Creative City, Bali, de 21 a 22 de agosto. Como um dos encontros mais esperados do calendário cripto asiático, o Coinfest Asia reuniu inovadores, construtores e entusiastas, com a Bitget marcando presença com uma série de atividades envolventes que destacaram seu espírito voltado para a comunidade, inovação de produtos e parcerias globais.

As comemorações começaram em 20 de agosto com um alegre torneio de padel no Paradise Padel Bali, reunindo parceiros e amigos antes da agenda principal do Coinfest. Em 22 de agosto, a Bitget e a Bitget Wallet coorganizaram o evento paralelo oficial da Indonésia, "Chill & Bull", que contou com sessões de compartilhamento de produtos de gerentes VIP, uma introdução ao assistente de trading com inteligência artificial da Bitget, GetAgent, e insights da equipe da Bitget Wallet sobre sua recente reformulação da marca, "Crypto for Everyone".

A Bitget e a Bitget Wallet lançaram uma linha de produtos de marca exclusiva criada especificamente para os participantes do Coinfest, combinando a marca exclusiva da empresa com o espírito do evento de Bali. Os participantes também tiveram a chance de avistar a moto da marca Bitget, destacando a parceria global da empresa com a MotoGP e reforçando sua presença na interseção de esporte, cultura e criptomoedas.

Bitget x MotoGP Bike

O evento paralelo "Chill & Bull" também contou com um mini painel de discussão intitulado Crypto Market Pulse: Estratégias Regionais e Perspectivas Globais em um Cenário em Mudança. Os palestrantes compartilharam suas opiniões pessoais sobre a dinâmica de mudança do mercado, respondendo a perguntas do público e desencadeando conversas abertas sobre oportunidades futuras em criptomoedas e Web3.

Equipe da Bitget na Chill & Bull Compartilhamento VIP da Bitget

Compartilhamento VIP da Bitget Painel SEA-Relaxed

O envolvimento vibrante da Bitget no Coinfest Asia reflete seu investimento contínuo em envolvimento da comunidade, educação e conexão cultural, garantindo que seu ecossistema se estenda muito além do comércio em experiências do mundo real que ressoam com o público institucional e de varejo.

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa de Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que suporta mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece negociação multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com recursos avançados de swaps e análises de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

