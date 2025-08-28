MultiBank Group concluiu primeira recompra e eliminação de $MBG, removendo 4,86 ??milhões de tokens após resultados financeiros recordes no primeiro semestre de 2025.

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, anunciou a execução bem-sucedida de seu programa de recompra e eliminação, que remove permanentemente 4.860.000 tokens $MBG de circulação.

O marco surge após os resultados financeiros recordes do Grupo, com a receita do primeiro semestre de 2025 chegando a US$ 209 milhões e um volume médio diário de negociações de US$ 36 bilhões desde o Evento de Geração de Tokens em 22 de julho.

O programa de recompra e eliminação de $MBG reforça o compromisso do MultiBank Group em recompensar sua comunidade, enquanto reforça as bases a longo prazo do Token Utilitário $MBG. Ao reduzir a oferta, o Grupo está impulsionando ativamente a escassez e intensificando o valor do token. A iniciativa está estruturada para expandir significativamente, com até US$ 58,2 milhões em $MBG previstos para serem retirados no primeiro ano e um total acumulado de US$ 440 milhões durante cinco anos.

A medida tem por base o grande desempenho inicial do token. Desde sua cotação em 22 de julho na MultiBank.io, MEXC, Gate.io, Uniswap e BingX, o $MBG subiu sete vezes seu preço de estreia, atraindo atenção mundial como um dos novos ativos mais acompanhados do mercado.

Naser Taher, Fundador e Presidente do MultiBank Group, disse:

"Esta primeira recompra comprova o poder de nosso ecossistema, ao unir a TradFi, nossa ECN institucional, uma corretora de criptomoedas regulamentada e a tokenização de ativos do mundo real (RWA). O $MBG vem se convertendo o token utilitário no centro de tudo. A eliminação de hoje é apenas o começo, com recursos adicionais, maior escassez e mais recompensas da comunidade em breve.

O token utilitário $MBG impulsiona o ecossistema de quatro pilares do MultiBank:

MultiBank TradFi: A potência de CFDs do Grupo, que gerou US$ 362 milhões em receita no ano passado e relatou resultados recordes de US$ 209 milhões no primeiro semestre de 2025. O valor em dólares pode ser utilizado para taxas reduzidas e melhores recursos da plataforma.

A potência de CFDs do Grupo, que gerou US$ 362 milhões em receita no ano passado e relatou resultados recordes de US$ 209 milhões no primeiro semestre de 2025. O valor em dólares pode ser utilizado para taxas reduzidas e melhores recursos da plataforma. MEX Exchange (ECN institucional): Uma ECN híbrida de FX e criptomoedas de US$ 23,7 bilhões para mercados emergentes, com $MBG agilizando a liquidação, mitigando o risco de contrapartes e permitindo margens com base em contratos inteligentes.

Uma ECN híbrida de FX e criptomoedas de US$ 23,7 bilhões para mercados emergentes, com $MBG agilizando a liquidação, mitigando o risco de contrapartes e permitindo margens com base em contratos inteligentes. MultiBank.io (câmbio de criptomoedas): Regulamentada em várias jurisdições, incluindo EAU e Austrália, oferece negociaçãoàvista e alavancada. A $MBG propicia redução de custos e benefícios, incluindo participação em plataformas de lançamento, estaqueamentos e oportunidades baseadas em tokens.

Regulamentada em várias jurisdições, incluindo EAU e Austrália, oferece negociaçãoàvista e alavancada. A $MBG propicia redução de custos e benefícios, incluindo participação em plataformas de lançamento, estaqueamentos e oportunidades baseadas em tokens. MultiBank.io RWA: Criada na blockchain de nível 1 da Mavryk, esta divisão sustenta o maior projeto de tokenização RWA do mundo até o momento, um contrato imobiliário de US$ 3 bilhões com a MAG Lifestyle Development, onde os detentores de $MBG recebem descontos nas taxas e acesso antecipado.

Com mais de dois milhões de clientes, mais de 17 licenças financeiras em cinco continentes e um histórico de conformidade impecável desde 2005, o MultiBank Group vem acelerando sua infraestrutura de blockchain e DeFi para introduzir uma série de novas iniciativas nos próximos meses.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia, EUA, em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros. Com mais de 2 milhões de clientes em mais de 100 países e um volume diário de negociação superior a US$ 35 bilhões, oferece uma ampla gama de serviços de corretagem e gestão de ativos. Reconhecido por suas soluções de negociação inovadoras, sólida conformidade regulatória e excepcional atendimento ao cliente, o Grupo é regulamentado por mais de 17 autoridades financeiras de primeira linha em cinco continentes. Suas plataformas premiadas oferecem alavancagem de até 500:1 em divisas, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios internacionais por excelência em negociação e conformidade regulatória.

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191