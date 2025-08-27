Brasil adota oficialmente tecnologias ATSC 3.0 para seu sistema de televisão de última geração

A adoção oficial hoje pelo Brasil de seu inovador sistema "DTV+" representa um marco importante na transição das Américas para a transmissão de última geração, conforme a ATSC™, The Broadcast Standards Association™, a organização internacional de desenvolvimento de padrões por trás do conjunto de padrões conhecido como ATSC 3.0.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto presidencial histórico em 27 de agosto, estabelecendo o sistema DTV+, baseado em ATSC 3.0, como o formato de televisão do futuro no país. O sistema já está no ar, com transmissões experimentais no Rio de Janeiro e em São Paulo, além do que o país planeja lançar uma emissora em Brasília ainda este ano. A previsão é de que os serviços comerciais comecem a tempo para a Copa do Mundo da FIFA em 2026.

A tecnologia ATSC 3.0 é utilizada nos níveis físico e de transporte do formato DTV+ brasileiro, bem como nos sistemas de vídeo, áudio, legendas e alerta de emergência. O decreto foi promulgado apenas uma semana após a SET Expo, o maior encontro de radiodifusão, mídia e entretenimento da América Latina.

Segundo a presidente da ATSC, Madeleine Noland, a adoção das tecnologias ATSC 3.0 pelo Brasil é particularmente significativa, pois a transmissão de TV terrestre continua sendo a plataforma mais popular para visualização pelo consumidor no Brasil, onde é utilizada por cerca de 80% da população.

"A decisão do Brasil é mais uma prova de que os padrões internacionais ATSC 3.0 são de última geração e ressalta sua flexibilidade para satisfazer as necessidades de um país grande e diverso com tanta dependência da televisão terrestre", disse Noland.

O Vice-Presidente de Desenvolvimento de Padrões da ATSC, Luiz Fausto, que estava profundamente envolvido nos testes do novo padrão brasileiro, disse: "As emissoras em todo o Brasil levam a sério as decisões sobre o melhor modo de chegar a quase 200 milhões de telespectadores, sendo o decreto o ápice de um longo processo que avaliou diversas tecnologias de transmissão de última geração para selecionar o 'melhor dos melhores', o qual irá atender às emissoras e aos telespectadores nas próximas décadas."

O sistema brasileiro DTV+, anteriormente denominado por seus desenvolvedores como "TV 3.0", utiliza muitos elementos do ATSC 3.0, o conjunto de padrões de TV aberta utilizado nos EUA para NEXTGEN TV e na Coreia do Sul para UHD Broadcast. O ATSC 3.0 também foi adotado pela Jamaica e Trinidad & Tobago, sendo considerado e testado atualmente por vários outros países, incluindo Canadá, Índia e México.

Sobre a ATSC

A ATSC, Broadcast Standards Association, é uma organização internacional sem fins lucrativos que desenvolve padrões voluntários para transmissão multimídia. As organizações membros da ATSC representam os setores de transmissão, equipamentos de transmissão, cinema, eletrônicos de consumo, computadores, TV a cabo, satélite e semicondutores. Estamos definindo o futuro da televisão com o padrão de transmissão de última geração ATSC 3.0.

O logotipo da ATSC.

