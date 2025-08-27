Hospital Paulistano aumenta em 40% o número de TMO

No primeiro semestre de 2025, o Hospital Paulistano realizou 28 transplantes de medula óssea (TMO), divididos igualmente entre 14 autólogos e 14 alogênicos. Este número representa um crescimento de 40% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram feitos 16 procedimentos, sendo 14 autólogos e 2 alogênicos. Os dados representam uma crescente demanda para este tipo de transplante, além de mostrar a capacidade do hospital em atender casos de alta complexidade.

"O aumento nos transplantes foi atribuído a um conjunto de fatores, dentre eles: adoção de protocolos médicos, atuação de uma equipe multiprofissional especializada, estrutura física dedicada ao tratamento e à recuperação dos pacientes internados", destaca o Coordenador da Hematologia do Hospital Paulistano, Ricardo Chiattone.

Desde 2014, o Hospital Paulistano já realizou 191 transplantes autólogos de medula óssea. A partir de 2021, com a introdução dos transplantes alogênicos, já contabiliza 41 procedimentos desse tipo. “A unidade possui um hub de atendimento em transplantes de medula óssea que garante agilidade e segurança para o paciente em todas as etapas do processo”, destaca.

O acompanhamento psicológico é outro pilar que a unidade oferece. O início dessa terapia acontece na fase pré-transplante, durante a avaliação conduzida pela equipe. Ao longo da internação, os pacientes seguem sendo monitorados e, após a alta, ainda há o suporte contínuo dependendo da necessidade individual de cada caso.

A unidade de internação da Hematologia e Transplante de Medula Óssea dispõe de 14 leitos voltados ao cuidado integral do paciente onco-hematológico. O setor atende casos que vão desde leucemias agudas, linfomas e mielomas até doenças mais raras, como a mastocitose.