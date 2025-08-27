Trabalho híbrido leva empresas a alugarem notebooks

A consolidação do trabalho híbrido e remoto no cenário pós-pandemia transformou a forma como as empresas gerenciam sua infraestrutura de tecnologia. Com equipes distribuídas e a necessidade de flexibilidade, algumas organizações passaram a optar pela locação de notebooks e outros equipamentos de TI, em vez da compra tradicional.

Segundo relatório da Global Growth Insights, o mercado global de locação e leasing de computadores foi avaliado em US$ 664.580 milhões em 2024 e projeta-se que atinja US$ 774.900 milhões em 2025.

No Brasil, a demanda por soluções de TI sob demanda também apresentou crescimento significativo. Os investimentos brasileiros no setor saltaram de US$ 49,8 bilhões em 2023 para US$ 58,6 bilhões em 2024, com destaque para o avanço da inteligência artificial (IA), a digitalização empresarial e a modernização das infraestruturas de nuvem e segurança cibernética, de acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES).



"A flexibilidade operacional proporcionada pela locação de equipamentos é um diferencial competitivo, especialmente em um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico", destaca Roberto Sobrinho, CEO da DJ Locação.



"A pandemia acelerou a digitalização das empresas e evidenciou a necessidade de modelos mais flexíveis e escaláveis para a gestão de TI", afirma João Paulo Tavares, CEO técnico da DJ Locação. "A locação de equipamentos permite às empresas adaptarem-se rapidamente às mudanças, sem comprometer o capital de investimento".

Sobre a DJ Locação



A DJ Locação busca se posicionar de forma estratégica no mercado, combinando inovação tecnológica, proximidade com os clientes e um plano de expansão estruturado. Com o crescimento da transformação digital, a empresa segue ampliando sua atuação para atender às demandas do setor com soluções em tecnologia e locação de equipamentos.