Com programação inédita sobre ESG, 3º Salão Rio de Interiores começa nesta terça

Com o tema Confluência dos Saberes, o 3º Salão Rio de Interiores apresenta uma programação exclusiva e diversificada, reunindo alguns dos mais influentes profissionais do mercado de arquitetura e design para discutir os rumos do setor. Com palestras distribuídas estrategicamente ao longo de três dias, o evento foca nos pilares do ESG (Environmental, Social, Governance), que estão redefinindo a prática profissional contemporânea.

A proposta é trazer para o centro da discussão assuntos relacionados à responsabilidade ambiental e social, e como o exercício profissional e os materiais podem impactar a relação das pessoas com o espaço privado e coletivo, buscando sempre a qualidade de vida e o bem-estar social. O evento também propõe um olhar atento às mudanças climáticas e eventos extremos, explorando soluções que promovam ambientes mais resilientes e sustentáveis.

A curadoria de conteúdo de todo o Salão Rio de Interiores é assinada por Gisele Taranto e Marcela Abla, que montaram a agenda para atender, em cada data, a um dos pilares da sigla ESG.

Programação

O primeiro dia do evento contará com sessões focadas na revolução sustentável que transforma o setor. Às 16h, o fundador da UGreen, Filipe Boni, e sua business partner Sami Meira, compartilham a experiência em ajudar pessoas e marcas a evoluírem rumo à sustentabilidade por meio de educação e consultorias. Também estará no palco o arquiteto e urbanista, professor e pesquisador Igor de Vetyemi, trazendo seu olhar sobre os povos indígenas em seu trabalho na Comissão dos Povos Indígenas da União Internacional de Arquitetos (UIA), órgão consultivo da UNESCO para assuntos relacionados ao habitat e à qualidade do espaço construído. O papo será mediado por Fernando Minto.

Seguindo na temática práticas sustentáveis, o segundo painel, às 19h, recebe Marko Brajovic, fundador e diretor criativo do Atelier Marko Brajovic, com mediação de Fernando Mungioli.

O segundo dia celebra a riqueza do artesanato brasileiro e sua integração com o design contemporâneo. Às 16h, a arquiteta Roberta Borsoi divide os holofotes com Laura Landau, do CRAB Sebrae, sob mediação de Sérgio Zobaran.

A quarta-feira reserva ainda a palestra de Mônica Lobo, diretora criativa do LD Studio, às 19h, mediada por Araci Queiroz. Lobo, reconhecida por sua habilidade em conectar saberes tradicionais com demandas urbanas contemporâneas, apresentará cases que demonstram como a valorização cultural pode gerar impacto econômico e social.

O último dia explora as fronteiras entre inovação tecnológica e expressão artística. Às 16h, Renata Buffara, Diretora Vice-Presidente da Associação Brasileira de Direito Autoral - BRADA, conversa com João Caetano, fundador da Arquivo Contemporâneo, sobre como a tecnologia está revolucionando processos criativos e produtivos no design de interiores, com mediação de Manuèle Colas.

O encerramento fica por conta de Luiz Eduardo Indio da Costa, às 19h, que divide o palco com Patrícia Quentel, da CASACOR Rio, como mediadora da palestra.

Além dos painéis apresentados pela curadoria, o evento oferece conteúdos patrocinados, sempre às 13h30. Na terça (26/08), a palestra “Sustentabilidade e Conexões que Transformam”, mediado por Celso Rayol, apresenta a visão e as práticas da Ornare no universo ESG, com a participação de Caroline Martins, presidente do Programa Aproxima, Lourenço Gimenes, sócio-fundador do escritório de arquitetura FGMF, Ana Flávia Canedo Oliveira Montrezol, sócia-diretora da OM Incorporadora, e Thalita Ribeiro, Head Comercial do Ilha Pura, empreendimento desenvolvido em parceria com o BTG Pactual.

Na quarta (27/08), palco aberto para as entidades do setor se apresentarem e destacarem as oportunidades - desde visitas e cursos até concursos e premiações – para os profissionais das áreas de arquitetura e design de interiores. Sobem ao palco Sonia Lopes (AsBEA), Marcela Abla (IAB), Alda Azevedo (ABAP), Cadu Nunes Ferreira (ABEA), Erick de Mouros (SARJ) e Sydnei Menezes (CAU/RJ). A mediação é de Miguel Pinto Guimarães, com o objetivo de colocar em pauta a valorização da arquitetura de interiores e como cada entidade entende e colabora para o crescimento do setor.

Já na quinta (28/08), Maria Mahmoud, arquiteta e fundadora do Nuvem Design, conhecida pela criação de ambientes colaborativos com designs complexos – como as estruturas de transmissão da Copa do Mundo FIFA e os Jogos Olímpicos – traz uma aula sobre “IA para interiores”, com mediação do arquiteto, urbanista e engenheiro civil Marco Milazzo.

Além disso, nos intervalos entre os painéis, os empresários das marcas participantes do Salão realizam mini talks em seus espaços de exposição, das 14h30 às 15h55 e das 17h30 às 18h55.

Os 570m² de espaço expositivo reúnem fornecedores, prestadores de serviço e empresas que estão alinhadas com as temáticas abordadas, criando oportunidades de negócios e parcerias. Entre as marcas presentes, o visitante encontra a A+, ACM House, Barra Nobre, Breton, Caminhos Casa, Casa da Criança, Casa Dexco, CANA, CRAB, CRAS, Casa Ocre, Codda, DecoTrading, Dom Artesano, DIMLUX, Import Br, Mareh, Metamar Mirage, Natuzzi, Portobello, Sá Martins Esquadrias e Vilarejo/Docol.

Realizado pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Rio de Janeiro (AsBEA/RJ) e pelo Departamento Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ). O evento, que tem patrocínio do CAU/RJ e do Casa Shopping.