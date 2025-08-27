CEA Introduz Voo Temático "Spanish Art Season Cloud Journey" na Rota Inaugural "Xangai-Barcelona"

XANGAI, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A China Eastern Airlines (CEA) dará início oficialmenteàsua rota internacional "Xangai-Barcelona" em 26 de setembro de 2025, com os voos MU249 e MU250 operando quatro viagens de ida e volta por semana às terças, quintas, sextas e domingos. Além de ligar duas cidades globais esta rota também oferece uma experiência de voo tranquila e conveniente para os passageiros.

Um trecho de mídia que acompanha este anúncio está disponível clicando neste link.

Para criar expectativa, a CEA lançou recentemente o voo temático "Spanish Art Season Cloud Journey". Operado com a aeronave de fuselagem larga Airbus A350 de longo curso, o interior da cabine combina harmoniosamente os elementos artísticos clássicos da arquitetura de Antoni Gaudí de Barcelona com o charme arquitetônico centenário de Bund de Xangai. Elementos icônicos como as colunas da Sagrada Família, a fachada ondulada da Casa Milà e as fantásticas colunas em forma de osso da Casa Batlló foram incorporadosàdecoração do painel da parede e aos adesivos do compartimento superior, para que os passageiros possam mergulhar nas maravilhas arquitetônicas de Barcelona enquanto viajam pelas nuvens.

O voo temático estreará na rota "Xangai-Barcelona" em 26 de setembro, criando um revezamento cultural da "experiência nas nuvens" para as "explorações no local". Mais tarde ele será introduzido em rotas domésticas e internacionais adicionais, oferecendo experiências únicas a bordo para mais passageiros.

Além dos voos temáticos, a CEA também introduziu ônibus temáticos no centro de Xangai, cobrindo áreas-chave do principal distrito urbano, integrando a expressão artística com a mobilidade urbana ao longo das viagens dos passageiros. Os viajantes que compartilham fotos desses voos ou dos ônibus temáticos podem participar de uma campanha oficial de check-in online para ter a chance de ganhar presentes surpresa, como ingressos para exposições e produtos culturais criativos.

Este lançamento coincide com o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a União Europeia e o 20º aniversário do estabelecimento de uma parceria estratégica abrangente entre a China e a Espanha. Os bilhetes para a rota "Xangai-Barcelona" já estão disponíveis em todos os canais de distribuição. Anteriormente, a CEA adicionou várias novas rotasàsua rede europeia para atenderàdemanda de pico de viagens no verão. A rota "Xangai-Copenhaga" foi lançada em 17 de julho, a rota "Xangai-Milão" em 20 de junho e a rota "Xangai-Geneva" em 16 de junho. Até o momento, a CEA opera voos para 15 cidades europeias, incluindo Paris, Frankfurt, Amsterdã, Madri, Londres e Roma.

Fonte: China Eastern Airlines

