Empresas ampliam defesa com segurança cibernética integrada

A crescente sofisticação e frequência dos ataques cibernéticos têm colocado à prova a infraestrutura de segurança de empresas em todo o mundo. A adaptação a este cenário demanda estratégias que vão além das tecnologias tradicionais, enfatizando a necessidade de integração entre diferentes áreas da cibersegurança, como o digital e a privacidade de dados. Estudos indicam que a visão ampla e sistêmica é crucial para a prevenção eficaz e para a resposta rápida a incidentes, por meio de processos disruptivos e foco em conscientização, conforme aponta o relatório global Futuro da Segurança Cibernética 2023 da Deloitte.

Empresas que implementam soluções isoladas frequentemente enfrentam dificuldades ao consolidar suas respostas a ameaças digitais. A ausência de integração pode resultar em tempo de resposta mais lento e maior vulnerabilidade a ataques, conforme observam especialistas do setor. A Pesquisa da ISC², publicada no Cybersecurity Workforce Study 2023, destaca o crescente gap de habilidades na força de trabalho cibernética, estimado em 3,4 milhões de profissionais globalmente, o que contribui para desafios em manter estratégias coordenadas de segurança devido à escassez de talentos qualificados e à necessidade de alinhamento entre setores como TI, operações e segurança da informação.

O impacto dessa fragmentação é expressivo. O Data Breach Investigations Report 2024, da Verizon, indica que 68% das violações de dados analisadas envolveram o elemento humano não malicioso, como erros que podem incluir falhas de comunicação interna ou atrasos no compartilhamento de informações críticas entre departamentos. Esses atrasos contribuem para que invasores permaneçam mais tempo nos sistemas, ampliando prejuízos financeiros e danos reputacionais.

A segurança cibernética integrada não apenas fortalece a defesa contra ataques, mas também otimiza recursos internos. O artigo 'An Overview of Microsoft Digital Defense Report 2024' da SOCRadar (2024), baseado no relatório da Microsoft, mostra que o custo médio global de uma violação de dados atingiu níveis recordes, sendo que empresas com menor uso de integração de AI e automação em segurança sofrem com ciclos de vida de breaches significativamente mais longos e custos mais altos, resultando em prejuízos substanciais adicionais.

Esforços crescentes têm sido direcionados para soluções que alinhem prevenção, detecção e resposta a incidentes dentro de um único framework. Entre as abordagens mais adotadas estão as plataformas de monitoramento contínuo e análise de dados em tempo real, que permitem respostas mais rápidas e informadas, reduzindo a janela de exposição a ameaças por meio de ferramentas integradas como SIEM e EDR, conforme lista o artigo "Top 8 Cyber Threat Detection Tools in 2025" da UpGuard.

Nesse cenário, empresas de tecnologia têm estruturado equipes especializadas para atuar de forma integrada na proteção contra ameaças digitais. O Cybersecurity Squad é um exemplo, reunindo especialistas, ferramentas e metodologias para detecção, prevenção e mitigação de riscos cibernéticos. No caso de empresas como a T2S, essa estrutura é aplicada por meio de análises de risco, planejamento estratégico, implementação de controles avançados e monitoramento contínuo, com base em frameworks reconhecidos como CERT.br, LGPD, ISO 27001/27002, SANS Top 20, Zero Trust Architecture e MITRE ATT&CK. Além do uso de tecnologia, há foco no fator humano, com treinamentos e simulações para preparar equipes contra ameaças emergentes.

Ricardo Pupo, diretor-executivo da T2S e de startups como Relpz, HRelper, Ponctual, EvoluRP e DataRecintos, todas aderentes à solução Cybersecurity Squad, afirma: "O Cybersecurity Squad fornece uma estrutura integrada de serviços que apoia a resiliência digital por meio de três pilares principais. Essa integração contribui para mitigar vulnerabilidades na segurança, sendo um habilitador de negócios, permitindo que nossos clientes inovem e cresçam com a tranquilidade de que seus ativos digitais estão protegidos por uma equipe de alta performance. Foi por isso que estruturamos nosso Cybersecurity Squad com uma filosofia central: a segurança digital deve ser um ecossistema integrado, inteligente e resiliente."

À medida que a digitalização dos processos empresariais se intensifica, a demanda por estratégias de segurança cibernética integradas tende a crescer. Organizações que investem em integração, análise preditiva via tecnologias como IA e capacitação contínua de equipes estarão mais bem posicionadas para enfrentar ameaças emergentes e minimizar impactos, especialmente em cenários de tecnologias emparelhadas que ampliam riscos. A construção de um ecossistema de defesa coordenado e adaptativo se configura como um dos pilares para a resiliência operacional e para a proteção de dados no ambiente corporativo moderno, conforme discute o artigo "Emerging technologies and their effect on cyber security" do GOV.UK (2025).