American Bureau of Shipping concede classe completa para Saildrone Surveyor USV para águas profundas e oceânicas

A Saildrone, líder global em autonomia marítima, anunciou hoje que sua classe Surveyor de veículos de superfície não tripulados (USV) recebeu classificação completa do American Bureau of Shipping (ABS). Este marco segue o Voyager, o USV costeiro e próximoàcosta da Saildrone, que obteve a certificação de classe ABS em 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250827408382/pt/

The American Bureau of Shipping (ABS) has issued full classification for the Saildrone Surveyor, a 20-meter USV capable of long-endurance missions in the open ocean, collecting deep-ocean bathymetry and performing a wide range of maritime domain awareness tasks—from anti-submarine warfare (ASW) to trans-ocean cable route surveys. This landmark achievement sets a new global benchmark for unmanned systems and highlights Saildrone’s leadership in developing fully classed, open-ocean-capable USVs.

Essa conquista significativa estabelece um novo padrão mundial para sistemas não tripulados e destaca a posição de liderança da Saildrone no desenvolvimento de veículos de superfície não tripulados (USVs), totalmente certificados e aptos para a navegação em alto-mar.

Apesar de diversas plataformas terem obtido certificados ou aprovações provisórias de acordo com estruturas de embarcações não tripuladas em desenvolvimento, nenhum outro Veículo de Superfície Não Tripulado (USV) ou Veículo Subaquático Não Tripulado (UUV) alcançou até o momento a classificação completa de qualquer entidade de classificação. A ABS é a primeira a atribuir classe completa a uma plataforma não tripulada, estabelecendo um marco importante para o setor.

A notação de classificação atribuída é ?A1, ?A1, Embarcação Naval DV, AUTÔNOMA (NAV, MNV, PRP, AUX, RO3), que segue as “Regras para Construção e Classificação de Navios de Guerra Leves, Patrulha e Embarcações Navais de Alta Velocidade (2023).”

“A certificação da classe ABS é mais do que um simples certificado — é um indicativo para os governos e a indústria marítima de que os Saildrone USVs alcançaram um nível de maturidade, segurança, foram testados e estão aptos para escala”, afirmou Richard Jenkins, fundador e CEO da Saildrone. “Foi um investimento muito grande e um processo de vários anos para obter a Certificação de Classe ABS, mas estamos orgulhosos de ser a primeira empresa no mundo a conseguir isso e que nossos sistemas tenham atingido os mais altos padrões exigidos pelo certificado de Classe ABS.”

A classe ABS é um padrão reconhecido internacionalmente quantoàsegurança, integridade de projeto e confiabilidade operacional. O processo de classificação consiste em uma revisão e validação rigorosas do projeto, da construção e dos sistemas de controle autônomo de uma embarcação. Para plataformas não tripuladas, como o Saildrone Surveyor e o Saildrone Voyager, este processo engloba sistemas de controle autônomos, comunicações cibernéticas seguras, integridade estrutural e redundânciasàprova de falhas, garantindo que o veículo possa funcionar de forma segura sem tripulação, mesmo em circunstâncias oceânicas complexas e imprevisíveis.

O Surveyor de 20 metros é capaz de realizar missões de longa duração em mar aberto, coletando batimetria de águas profundas e realizando uma grande variedade de tarefas de conscientização do domínio marítimo, que vão desde a guerra antissubmarino (ASW) até levantamentos de rotas de cabos transoceânicos. O Voyager de 10 metros foi desenvolvido para monitoramento constante em ambientes litorâneos e próximosàcosta, complementando os recursos de águas azuis do Surveyor. Ambas as plataformas têm a capacidade de realizar operações totalmente autônomas, sem a presença de humanos a bordo, e são supervisionadas remotamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela equipe global de Gerenciamento de Missão da Saildrone.

“A ABS e a Saildrone estão desbravando novas fronteiras, definindo o ritmo para a inovação. Este avanço é resultado dos nossos investimentos na capacidade técnica da ABS e ajuda para garantir que nossas Regras possam apoiar a inovação com um foco inabalável na segurança”, afirmou Patrick Ryan, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da ABS.

Atualmente, os Saildrone USVs oferecem suporte a diversas missões globais, como mapeamento oceânico, proteção de fronteiras, ISR persistente e segurança de infraestrutura crítica. Com suas plataformas Surveyor e Voyager totalmente certificadas pela ABS, a Saildrone está posicionada de forma única para dar suporteàpróxima geração de operações navais e comerciais não tripuladas.

Sobre a Saildrone

A Saildrone é uma empresa especializada em defesa, que oferece produtos de inteligência marítima, monitoramento e reconhecimento a clientes dos setores militar, de segurança nacional e comercial. Os veículos de superfície não tripulados (USVs) da Saildrone são plataformas de elevada resistência, equipadas com sensores avançados e IA proprietária para fornecer informações contínuas tanto acima quanto abaixo da superfície do mar. Informações que dão suporteàsegurança de fronteiras, aplicação da lei, proteção de infraestrutura submarina, hidrografia e aplicações de energia naval. Com mais de 2.000.000 de milhas náuticas navegadas e 50.000 dias no mar, os Saildrone USVs contam com a confiança de governos em todo o planeta e definem o padrão para inteligência marítima econômica nos ambientes mais adversos do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250827408382/pt/

Jenn Virskus

Diretora de Marketing, Saildrone

Escritório: (510) 956-8361

jenn.virskus@saildrone.com