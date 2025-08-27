Veridas nomeada Visionária no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para Verificação de Identidade

A Veridas, uma empresa multinacional de identidade, foi reconhecida como Visionária no Magic Quadrant™ da Gartner® de 2025 para Verificação de Identidade, reforçando sua posição entre os principais provedores mundiais de IDV.

Fundada em 2017 e com atuação internacional, a Veridas entra no relatório como uma das empresas de crescimento mais rápido do mercado. A Gartner define Visionários como provedores que compreendem aonde o mercado está indo ou têm uma visão para mudar as regras do mercado. Este posicionamento valida a estratégia a longo prazo da Veridas e ressalta sua liderança em inovação, design ético e identidade digital centrada no usuário.

No centro do enfoque da Veridas está seu conjunto de tecnologia 100% próprio, que abrange biometria facial, autenticação de voz, verificação de documentos, validação de idade, controle de acesso físico e sua carteira de identidade. Ao desenvolver todas as principais tecnologias internamente, a Veridas garante controle total sobre segurança, desempenho e conformidade, permitindo proteção de ponta a ponta contra fraudes, maiores taxas de conversão de usuários e maior adaptabilidade às regulamentações de privacidade e às mudanças do mercado.

Na Veridas, acreditamos que este reconhecimento reflete nosso foco em estabelecer relacionamentos a longo prazo, oferecer suporte proativo e evoluir continuamente através de feedback direto do cliente.

"Estamos sumamente orgulhosos por sermos reconhecidos pela Gartner como Visionários de Verificação de Identidade no Magic Quatrant", disseEduardo Azanza, Diretor Executivo da Veridas. "Este reconhecimento valida o rumo que escolhemos há oito anos: criar um conjunto de tecnologias 100% próprio, com foco em acessibilidade, privacidade e inovação. Não estamos apenas atendendo às necessidades de verificação atuais, mas também moldando um futuro em que a identidade seja segura, integrada e esteja verdadeiramente sob o controle do usuário, tanto em espaços digitais como físicos."

A Veridas está construindo o futuro da identidade com modelos seguros, reutilizáveis ??e autossuficientes, alinhados às regulamentações internacionais, incluindo a estrutura europeia de identidade digital. Ao mesmo tempo, todos os produtos da Veridas são certificados pela WCAG 2.1, que reforça o compromisso da empresa com uma tecnologia inclusiva e centrada no usuário que capacita pessoas e garante acesso igualitário a todos.

"A identidade não pode mais ser uma interação única",acrescentou Azanza. "Deve ser contínua, privada e sob o controle do usuário. Este é o futuro que estamos construindo na Veridas, e este reconhecimento confirma que estamos no caminho certo."

