Mundo Corporativo

Filtros melhoram qualidade em máquinas de bebidas comerciais

Tecnologias de filtragem reduzem contaminantes e preservam sabor, atendendo demandas regulatórias em setores como restaurantes e cafeterias

DINO
DINO
Repórter
27/08/2025 15:17

Business man and woman at the office. Coffee break in the hallway of the big corporation.
Business man and woman at the office. Coffee break in the hallway of the big corporation.

O setor de bebidas não alcoólicas no Brasil segue em ritmo de expansão. De acordo com o Anuário das Bebidas Não Alcoólicas 2024, publicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), o estoque de empregos formais na indústria cresceu em todas as regiões do país em 2023, refletindo não apenas o aumento de estabelecimentos, mas também a consolidação da categoria como uma das mais dinâmicas da cadeia produtiva de alimentos e bebidas. O levantamento aponta ainda que o setor manteve trajetória positiva mesmo diante de custos de produção mais elevados, confirmando o interesse do consumidor por opções mais saudáveis e diversificadas.

Segundo Fabio de Oliveira, gerente comercial da Asstefil, “filtros projetados para ambientes comerciais removem impurezas químicas e mecânicas, como cloro e sedimentos, protegendo equipamentos e melhorando o resultado final das bebidas”. Esses sistemas são aplicados em máquinas de café, chá e refrigerantes, atendendo a normas de potabilidade estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

“A implementação de filtros adequados em máquinas de bebidas é essencial para eliminar contaminantes e preservar a carbonatação”, observa Nelson Isao Watanabe, especialista em filtragem com mais de 30 anos de experiência. Ele destaca que cartuchos bacteriostáticos e pré-filtros de 1 mícron oferecem proteção contra obstruções e corrosão, conforme especificações técnicas disponíveis em Asstefil.

“Os filtros para máquinas de bebidas incluem pré-filtros que capturam partículas maiores, evitando desgaste em bombas e tubulações. Cartuchos de carbono bacteriostático inibem o crescimento de microrganismos, garantindo água livre de odores e sabores indesejados”, de acordo com Nelson Isao Watanabe. Em ambientes como bares e restaurantes, esses sistemas otimizam o desempenho de equipamentos Post-Mix, onde a qualidade da água impacta diretamente o sabor das bebidas.

“Um exemplo é a aplicação em cafeterias em Santo André (SP), onde filtros mantêm a pureza da água para preparo de café e chá. Outro caso ocorre em estabelecimentos comerciais em Mauá (SP), com sistemas que reduzem a dureza da água, prolongando a vida útil das máquinas. A instalação simples permite trocas rápidas, minimizando interrupções operacionais”, reforça Fabio de Oliveira.

A sustentabilidade integra esses filtros, com materiais que reduzem o desperdício e o uso de químicos. Sistemas de troca rápida diminuem o tempo de manutenção, alinhando-se a práticas ambientais responsáveis no setor de bebidas.

De acordo com o gerente comercial, “além de atender às normas de potabilidade do Ministério da Saúde, a adoção de sistemas avançados de filtragem assegura que o consumidor tenha acesso a produtos de maior qualidade e segurança. Projetos implantados em cidades como Guarujá (SP), com suporte técnico de empresas especializadas em tratamento de água sediadas em polos industriais como Santo André (SP), demonstram a versatilidade dessas tecnologias e sua contribuição para a eficiência operacional das indústrias de bebidas não alcoólicas".

“A evolução dos filtros para máquinas de bebidas posiciona o Brasil em um cenário de inovação, combinando saúde, qualidade e sustentabilidade. Com o crescimento do setor, a filtragem permanece crucial para processos comerciais confiáveis", afirma Fabio.



Website: https://www.linkedin.com/company/asstefilsistemas/

