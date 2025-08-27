Abaccus atualiza solução BRMS para atender crescimento

A Abaccus, startup especializada em gestão de regras de negócio, lançou em agosto de 2025 uma nova versão de sua solução em Business Rules Management System (BRMS), com foco em atender à expansão acelerada de sua base de clientes. A atualização contempla avanços técnicos e funcionais que buscam ampliar a autonomia dos usuários, garantir maior escalabilidade e reforçar a segurança da aplicação em ambientes de alta complexidade.



O movimento ocorre em um cenário de forte crescimento do setor de tecnologia no Brasil. Segundo estudo da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o mercado brasileiro de Tecnologia da Informação (TI) cresceu 13,9% em 2024, superando a média global de 10,8%. Com isso, o país se consolidou como o maior player de TI da América Latina, responsável por 34,7% dos investimentos na região. Os aportes no setor saltaram de US$ 49,8 bilhões em 2023 para US$ 58,6 bilhões em 2024, impulsionados pelo avanço da inteligência artificial (IA), digitalização empresarial e modernização das infraestruturas de nuvem e segurança cibernética.



Nesse contexto, a Abaccus, que faz parte do ecossistema Inovabra, tem buscado evoluir sua plataforma para acompanhar as novas demandas do mercado. “Como startup de tecnologia, entendemos que o produto precisa evoluir continuamente. Direcionamos esforços para atender às principais dores identificadas nos processos de captação e customer success”, afirma Jonatas Felix, co-founder e Chief Technology Officer (CTO) da empresa. Ele destaca que o maior desafio foi implementar funcionalidades estratégicas sem comprometer a estabilidade da plataforma, mantendo o alinhamento entre expectativas técnicas e de negócio.



A nova versão do BRMS da Abaccus apresenta uma interface redesenhada, com foco em usabilidade e responsividade, além de recursos como execução de processos em segundo plano, novos tipos de variáveis, gestão de acesso por perfil de usuário e suporte multilíngue, inicialmente em português e inglês, com previsão de expansão para espanhol e francês.

“Esses avanços têm como objetivo ampliar a autonomia dos times de negócio, que podem operar com mais agilidade, e aumentar a escalabilidade ao permitir que as regras e cálculos sejam aplicados de forma consistente em diferentes ambientes e volumes de operação”, avalia Felix.

Além disso, por se tratar de uma arquitetura de integração baseada em APIs REST, os motores da plataforma não se limitam à execução de regras isoladas. “Eles podem ser conectados a estudos de mercado, apoiar fluxos de automação em ferramentas como n8n, Zapier ou Make (antigo Integromat), e até mesmo serem consumidos por soluções de IA para realizar cálculos complexos e apoiar tomadas de decisão estratégicas”, explica o executivo. “No limite, essa capacidade de integração pode permitir que a solução seja utilizada também em cenários de Internet das Coisas (IoT), ampliando significativamente seu alcance e potencial de uso em diferentes ecossistemas digitais”, complementa.



Entre os setores que podem se beneficiar diretamente da atualização estão seguros, precificação, varejo e telecomunicações. De acordo com o CTO, esses segmentos exigem agilidade na adaptação de regras sem depender de equipes técnicas, o que se torna essencial para responder às dinâmicas de mercado e manter a competitividade.

BRMS em prática



O case da Unidas ilustra a aplicabilidade prática da solução. A empresa adotou a solução para centralizar regras de metas e bonificações em mais de 180 lojas, permitindo atualizações auditáveis, com integração via APIs e autonomia para as áreas de negócio. “Conseguimos implementar ajustes com controle de versões e integração com nossos canais internos e externos”, afirma Leandro Souza, analista de precificação da Unidas. Segundo ele, a adoção da plataforma reduziu a dependência da TI e aumentou a velocidade de resposta às demandas comerciais.



Outros exemplos incluem a Sura Seguros, que digitalizou a lógica de subscrição e passou a realizar ajustes sem apoio contínuo da área técnica. Além disso, houve redução de 70% no tempo de revisão de regras, ganho de autonomia do time técnico, processo mais auditável, em conformidade com a Susep e respostas mais rápidas e confiáveis a partir de melhorias no corretor.

E a Edenred, que integrou o BRMS ao Salesforce, eliminando o uso de planilhas para fortalecer a governança e a rastreabilidade dos processos decisórios. A empresa também registrou uma redução de tempo na aprovação de combos, de 15 dias úteis para 2 dias, queda nos tickets de alteração de preço em TI, de 200 por mês para menos de 20, maiores simulações de preço semanais, de menos de 10 para mais de 150, via Abaccus e aprovações mais complexas sendo resolvidas apenas por uma a duas pessoas em workflow definido.



O roadmap da Abaccus para os próximos meses prevê novas funcionalidades, como orquestrador low-code, fluxo visual do motor de regras, comparador de auditoria, NPS, marketplace de motores e esteira CI/CD proprietária.

“Também estamos apostando no uso estratégico de IA, com aplicações voltadas à geração de sugestões inteligentes de regras e cálculos, construção assistida por chat e, futuramente, na criação de motores completos por meio de interação conversacional”, revela.



“A nova versão busca reforçar nosso posicionamento como solução estratégica para empresas que buscam autonomia, velocidade e governança na gestão de regras de negócio, com objetivo de preparar nossos clientes para decisões cada vez mais inteligentes e ágeis”, conclui Felix.



Para saber mais, basta acessar: https://abaccus.com.br/para-empresas