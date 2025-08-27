EUA: profissionais STEM podem obter visto e green card

As áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática são consideradas estratégicas para inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico e são agrupadas sob o termo STEM, sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Segundo um relatório, elaborado pela McKinsey, que analisa as tendências do mercado de trabalho e os impactos da automação e transformação digital em empregos, habilidades e salários, a procura por trabalhadores com alta qualificação tende a aumentar, com destaque para disciplinas de STEM.

Murtaz Navsariwala, advogado especialista em imigração legal para os Estados Unidos e fundador da Murtaz Law, pontua que áreas como inteligência artificial (IA), ciência de dados, engenharia de software e pesquisa científica estão no centro das estratégias de liderança tecnológica dos Estados Unidos, que tem implementado medidas para reforçar sua posição nesses setores.

“Profissionais altamente qualificados nessas áreas são considerados essenciais para o crescimento econômico e a segurança nacional, o que pode beneficiar candidatos a imigração com o visto EB?2 com National Interest Waiver (NIW), ao comprovar que sua atuação atende a interesses estratégicos do país”, revela o advogado.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS) — órgão oficial de estatísticas trabalhistas dos Estados Unidos — as ocupações STEM no país contavam com 10,7 milhões de trabalhadores em 2023 e devem chegar a 11,8 milhões em 2033, representando um crescimento de 10,4% no período. O salário médio anual nessas ocupações é estimado em US$ 103,580.

Integração ao mercado de trabalho estadunidense

Navsariwala explica que nos Estados Unidos, profissionais altamente qualificados podem se candidatar ao visto EB?2 com National Interest Waiver (NIW), que permite que solicitem residência permanente sem a necessidade de uma oferta de trabalho, desde que consigam demonstrar que sua atuação tem relevância para os interesses do país.

“O EB?1A é outra via de green card para indivíduos com realizações extraordinárias, capazes de comprovar reconhecimento contínuo e impacto significativo em suas áreas. A escolha do caminho mais apropriado depende do perfil, histórico acadêmico e profissional do candidato, assim como da existência e natureza de uma oferta de trabalho”, afirma o especialista.

O advogado esclarece que, de forma geral, um profissional STEM é considerado altamente qualificado para processos de imigração quando possui formação acadêmica robusta, como graduação, mestrado ou doutorado na área, experiência profissional relevante e domínio técnico comprovado.

“Contribuições acadêmicas ou técnicas, incluindo publicações científicas, patentes, prêmios ou liderança em projetos de impacto, também são frequentemente valorizadas. Em petições como o O?1A e o EB?2 com NIW, é necessário demonstrar realizações significativas, reconhecimento profissional e impacto na área de atuação”, esclarece.

Normalmente, os processos de imigração exigem a apresentação de documentação que comprove as qualificações do profissional, seu histórico de realizações e, dependendo da categoria, a existência ou não de uma oferta formal de trabalho.

“Uma das principais vantagens de vias como o EB?2 com NIW e EB1 é que elas não exigem vínculo com um empregador nos Estados Unidos. Além disso, essas categorias permitem que o profissional inclua o cônjuge e filhos menores de 21 anos no processo, e levam diretamente à residência permanente”, comenta o especialista.

Especificidades da imigração para os Estados Unidos

Navsariwala aponta que um dos erros mais frequentes cometidos por brasileiros, que buscam uma vaga na área STEM e iniciam o processo de imigração sem orientação jurídica especializada, é subestimar a complexidade dos processos migratórios. Segundo ele, é fundamental compreender não apenas a legislação imigratória, mas também a prática administrativa e o perfil da audiência responsável pela análise dos casos.

“Muitos candidatos escolhem categorias de visto inadequadas ao seu momento profissional, apresentam documentação incompleta ou incorretamente traduzida, ou ignoram requisitos técnicos importantes. Sem uma estratégia bem estruturada e adaptada às particularidades de cada caso, aumentam significativamente os riscos de atrasos, negativas e perda de oportunidades”, destaca o advogado.

De acordo com o especialista em imigração legal para os Estados Unidos, uma oferta formal de trabalho pode ser um fator determinante na escolha do caminho imigratório mais adequado e potencialmente acelerar o processo. Ele acrescenta que, embora não seja exigido formalmente em todos os vistos, o domínio do inglês facilita a integração e o sucesso no mercado americano.

“O visto H?1B é uma das principais vias para profissionais da tecnologia, desde que a empresa americana esteja disposta a patrocinar o candidato e que a vaga atenda aos critérios de ocupação especializada. Além disso, a oferta de trabalho pode viabilizar um processo de residência permanente por meio do EB?2 com certificação laboral”, detalha Navsariwala.

O fundador da Murtaz Law destaca que o EB?2 com NIW é uma via relevante para profissionais STEM que desejam empreender ou desenvolver projetos de pesquisa com potencial de impacto, além de permite solicitar residência permanente mesmo sem uma oferta formal de trabalho, desde que o candidato comprove que sua atuação atende aos interesses nacionais.

“Profissionais STEM ocupam uma posição estratégica no cenário imigratório, mas devem conduzir seus planos com cautela, orientação qualificada e visão de longo prazo. Ter talento técnico é apenas parte do caminho — é essencial estruturar um processo coerente, com documentação robusta e decisões jurídicas alinhadas ao perfil e aos objetivos do candidato”, pontua o especialista.

