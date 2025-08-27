Assine
Crescem as tendências do franchising odontológico para 2026

O franchising odontológico projeta crescimento em 2026, impulsionado por tecnologia, sustentabilidade e formatos de negócio acessíveis. Redes que oferecem suporte consistente e inovação devem se destacar no mercado em transformação

27/08/2025 14:20

crédito: DINO

O franchising brasileiro vem se consolidando como um dos segmentos mais dinâmicos da economia, e o mercado odontológico assume papel de destaque nesse cenário. Com o avanço da tecnologia, a busca por atendimento acessível e a valorização da experiência do paciente, as redes de clínicas odontológicas se posicionam como protagonistas de um setor em transformação.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o franchising de saúde, beleza e bem-estar já figura entre os segmentos que mais crescem no Brasil. As projeções para 2026 indicam que a odontologia continuará ganhando relevância dentro desse movimento, especialmente para marcas que conseguirem unir tecnologia, humanização e formatos de negócio acessíveis.

Segundo o Dr. André Tozi, CEO e fundador da Sorrix, franquia de clínicas odontológicas, o próximo ciclo será marcado pela combinação de inovação com gestão sólida:

“Os pacientes estão mais informados, exigentes e atentos à qualidade do atendimento. Não basta apenas oferecer preço competitivo, é preciso entregar confiança, tecnologia e experiência. O franqueado que estiver alinhado a esse novo perfil de consumidor terá vantagem significativa no mercado.”

Entre as tendências previstas para 2026, Jaques Grinberg, especialista em franchising, vendas e marketing, destaca quatro movimentos principais:

  • Digitalização e inteligência artificial: sistemas inteligentes para avaliação de exames, apoio no diagnóstico e acompanhamento do paciente devem ser cada vez mais comuns, aumentando a eficiência clínica e auxiliando no engajamento e fidelização.

  • Sustentabilidade e responsabilidade social: consumidores valorizam marcas comprometidas com o impacto ambiental e social. Clínicas que adotarem práticas sustentáveis e ações de inclusão terão melhor posicionamento competitivo.

  • Formação de profissionais em vendas e persuasão: mais do que competência técnica, dentistas e equipes precisam desenvolver habilidades de comunicação, negociação e quebra de objeções, elevando os índices de conversão e satisfação.

  • Formatos acessíveis de franquia: modelos mais enxutos, com investimento inicial viável, devem ampliar a capilaridade do setor, alcançando cidades médias e regiões ainda pouco exploradas.

Essas tendências se refletem no desempenho de redes em expansão. A Sorrix, por exemplo, tem implementado treinamentos contínuos, presenciais e on-line, voltados a franqueados e equipes, com foco em vendas, gestão e atendimento, preparando a rede para acompanhar as mudanças e exigências do mercado.

A franqueada Laís do Patrocínio Sant’Ana, de Valença (RJ), relata sua experiência:

“Começamos nossa primeira clínica e, após análise de desempenho e viabilidade, decidimos abrir a segunda unidade em Volta Redonda.”

Natália Assis, Head de Expansão da Sorrix, observa o aumento da abertura de novas unidades:

“Cada vez mais empreendedores da rede têm optado por abrir novas unidades, aumentando o número de multifranqueados e consolidando o modelo de expansão.”

Esse contexto reforça que a odontologia é um dos setores com maior crescimento no franchising brasileiro, combinando tecnologia, acessibilidade e suporte, e atraindo cada vez mais investidores interessados em empreender em um mercado sólido e em expansão.



Website: https://sorrixfranquias.com.br/

