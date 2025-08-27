CONARH 2025 debate gestão de pessoas e inclusão financeira
O CONARH 2025, considerado um dos maiores eventos de gestão de pessoas da América Latina pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil), reuniu lideranças para debater inovação, cultura organizacional e inclusão financeira. Vanderson Aquino, CEO do Mêntore Bank, participou de talk show mediado por Déborah Secco e destacou desafios de trabalhadores e acesso a crédito.
compartilheSiga no
O CONARH 2025, considerado um dos maiores eventos de gestão de pessoas da América Latina, de acordo com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil), reuniu lideranças do setor para discutir inovação, cultura organizacional e estratégias de retenção de talentos.
Entre os participantes esteve Vanderson Aquino, CEO e fundador do Mêntore Bank, que apresentou reflexões sobre inovação e inclusão financeira em um talk show mediado pela atriz Deborah Secco. O executivo abordou temas como liderança, carreira e acesso a soluções financeiras.
Durante a conversa, Aquino destacou os desafios enfrentados por trabalhadores que recebem entre um e cinco salários mínimos e relatou que, muitas vezes, o dinheiro disponível em conta se esgota em apenas três horas após o pagamento. Segundo ele, a proposta do Mêntore é ampliar a inclusão financeira para esse público, por meio de crédito acessível e ferramentas de apoio à gestão pessoal.
Ao comentar sua trajetória profissional, Aquino citou a fundação do banco como uma das decisões financeiras mais arriscadas que já tomou. “O Brasil teve por muito tempo apenas cinco grandes bancos, com forte concentração de mercado. A grande aposta foi montar o Mêntore. Apesar do risco, o retorno mostrou-se positivo”, afirmou.
A participação no CONARH 2025 reforçou o espaço do setor financeiro nas discussões sobre recursos humanos, ao conectar temas como inovação, bem-estar e novas formas de relacionamento entre pessoas e empresas.
Website: https://br.linkedin.com/company/q-comunica%C3%A7%C3%A3o