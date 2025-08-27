GDSUN destina 50 toneladas de módulos à reciclagem

A GDSUN, empresa de geração distribuída de energia solar, deu mais um passo significativo para o setor ao estruturar um processo integrado de coleta, reciclagem e reaproveitamento de módulos fotovoltaicos. Entre maio e junho deste ano, a companhia concluiu a operação de retirada e destinação ambientalmente adequada de aproximadamente 50 toneladas de módulos avariados, adotando um modelo de aterro zero e reinserindo materiais como vidro, alumínio e cobre em novas cadeias produtivas.

A iniciativa marca a consolidação de práticas desenvolvidas desde 2024, quando um projeto-piloto encaminhou 7,3 toneladas de resíduos para reciclagem, servindo de base para a operação atual. Todo o processo envolveu etapas logísticas complexas, com planejamento de rotas, transporte seguro e triagem técnica dos equipamentos, além da parceria com empresas especializadas em reciclagem e economia circular.

“Assumimos a responsabilidade por todo o ciclo de vida dos nossos ativos, do início ao fim. Não se trata apenas de gerar energia limpa, mas de garantir a adoção de práticas responsáveis quando a vida útil de nossos equipamentos se encerra”, afirma Simone Suarez, CEO da GDSUN.

Alinhamento com ODS do Pacto Global



Os módulos retirados eram constituídos de vidro temperado, células fotovoltaicas, alumínio, cabos e polímeros. Após descaracterização industrial e separação técnica, o vidro é transformado em insumos para indústrias de cerâmica, tintas e isolantes térmicos; o alumínio foi direcionado à indústria metalúrgica; e o cobre, reciclado para a produção de fios e motores.

Os rejeitos foram coprocessados, evitando envio para aterros e reduzindo impactos ambientais.

A operação contou com rastreabilidade completa e emissão do Certificado de Destinação Final (CDF), documento que detalha volumes e destinos de cada material. A ação reforça o alinhamento da GDSUN aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), com destaque para:

Energia limpa (ODS 7)

Inovação e infraestrutura (ODS 9)

Cidades sustentáveis (ODS 11)

Consumo responsável (ODS 12)

Ação climática (ODS 13)

Além de atender às exigências legais, a GDSUN demonstra, com este projeto, que a transição para um modelo de economia circular é possível no setor de energia solar. A iniciativa ainda abre caminho para, no futuro, gerar créditos de carbono voluntários.

Sobre a GDSUN



A GDSUN atua desde 2020 em desenvolvimento, construção, operação e manutenção de plantas de energia solar em todo o Brasil, dentro dos limites da minigeração distribuída. Com visão sustentável e compromisso com a inovação, a empresa investe continuamente em soluções que agregam valor à cadeia produtiva e ao meio ambiente.

A empresa é uma subsidiária integral do Franklin Servtec Energia FIP, fundo de investimentos privados dedicado ao setor de geração de energia no Brasil, que teve início em 2017. O fundo é cogerido pela Franklin Templeton Alternatives (anteriormente Darby) e pela Servtec Energia, ambas com sólido track record no setor de geração de energia. O Fundo combina a experiência na gestão de recursos de terceiros e gestão de negócios da Franklin com a experiência na gestão de projetos e o conhecimento técnico da Servtec Energia.