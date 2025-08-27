Amil está na final do Prêmio Reclame Aqui
Votação popular de uma das mais importantes eleições de reconhecimento de atendimento do Brasil vai até 31 de outubro. Operadora de planos de saúde busca a terceira vitória seguida em sua categoria
A Amil, que ficou em primeiro lugar nos últimos dois anos no segmento “Planos de Saúde – Grandes Operações”, a Amil Dental e a Amil One são finalistas do Prêmio Reclame Aqui 2025, que é considerado uma das mais importantes premiações de atendimento do Brasil. Assim como o Hospital Paulistano, da Rede Total Care, do Grupo Amil. A votação popular começa na segunda-feira (1º de setembro) e vai até 31 de outubro, através deste link.
Em 2024, a Amil One foi vencedora de sua categoria (“Planos de Saúde”), da mesma forma que a Amil Dental fora em 2023, entre os “Planos Odontológicos – Grandes Operações”. No ano passado, mais de 15,25 milhões de votos de consumidores foram computados na 14ª edição do Prêmio. Para participar da eleição deste ano, é necessário ser maior de 18 anos e ter cadastro no Reclame Aqui. Cada pessoa pode votar em apenas um candidato por segmento.
“Estar entre os finalistas em diversas categorias é uma prova concreta de que estamos cumprindo com excelência a nossa missão: cuidar de pessoas com respeito, dedicação e qualidade. Esse compromisso é o que dá sentido à existência da Amil e inspira nossos times a irem além do esperado, oferecendo um cuidado que supera obrigações e transforma experiências. Cada reconhecimento recebido reflete o engajamento genuíno de todas as áreas da empresa na busca contínua pela melhoria da jornada dos nossos clientes. É mais do que um prêmio, é um sinal claro de que estamos no caminho certo,” afirma a vice-presidente de Clientes do Grupo Amil, Juliana Pereira.
Além do reconhecimento alcançado através do Prêmio Reclame Aqui, a Amil também obteve outros indicadores relevantes de bom atendimento em 2025. No primeiro semestre deste ano, registrou Índice Geral de Reclamações Assistencial (IGR) menor do que a média das operadoras de saúde com mais de 100 mil beneficiários, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O índice da companhia ficou em 43,1, enquanto a média das operadoras de grande porte foi de 45,7. Quanto menor o IGR, que é calculado e divulgado periodicamente pela ANS, maior é a satisfação dos clientes com a cobertura e com o acesso aos procedimentos.
O desempenho da Amil foi impulsionado pela queda de 27,5% nas Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) - que são reclamações formais registradas pelos beneficiários na ANS e mediadas pela agência - em comparação ao mesmo período de 2024, bem acima da redução média de 17% observada no setor.
