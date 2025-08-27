Amil está na final do Prêmio Reclame Aqui

A Amil, que ficou em primeiro lugar nos últimos dois anos no segmento “Planos de Saúde – Grandes Operações”, a Amil Dental e a Amil One são finalistas do Prêmio Reclame Aqui 2025, que é considerado uma das mais importantes premiações de atendimento do Brasil. Assim como o Hospital Paulistano, da Rede Total Care, do Grupo Amil. A votação popular começa na segunda-feira (1º de setembro) e vai até 31 de outubro, através deste link.

Em 2024, a Amil One foi vencedora de sua categoria (“Planos de Saúde”), da mesma forma que a Amil Dental fora em 2023, entre os “Planos Odontológicos – Grandes Operações”. No ano passado, mais de 15,25 milhões de votos de consumidores foram computados na 14ª edição do Prêmio. Para participar da eleição deste ano, é necessário ser maior de 18 anos e ter cadastro no Reclame Aqui. Cada pessoa pode votar em apenas um candidato por segmento.

“Estar entre os finalistas em diversas categorias é uma prova concreta de que estamos cumprindo com excelência a nossa missão: cuidar de pessoas com respeito, dedicação e qualidade. Esse compromisso é o que dá sentido à existência da Amil e inspira nossos times a irem além do esperado, oferecendo um cuidado que supera obrigações e transforma experiências. Cada reconhecimento recebido reflete o engajamento genuíno de todas as áreas da empresa na busca contínua pela melhoria da jornada dos nossos clientes. É mais do que um prêmio, é um sinal claro de que estamos no caminho certo,” afirma a vice-presidente de Clientes do Grupo Amil, Juliana Pereira.

Além do reconhecimento alcançado através do Prêmio Reclame Aqui, a Amil também obteve outros indicadores relevantes de bom atendimento em 2025. No primeiro semestre deste ano, registrou Índice Geral de Reclamações Assistencial (IGR) menor do que a média das operadoras de saúde com mais de 100 mil beneficiários, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O índice da companhia ficou em 43,1, enquanto a média das operadoras de grande porte foi de 45,7. Quanto menor o IGR, que é calculado e divulgado periodicamente pela ANS, maior é a satisfação dos clientes com a cobertura e com o acesso aos procedimentos.

O desempenho da Amil foi impulsionado pela queda de 27,5% nas Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) - que são reclamações formais registradas pelos beneficiários na ANS e mediadas pela agência - em comparação ao mesmo período de 2024, bem acima da redução média de 17% observada no setor.