Expo-Hospital Brasil debate o futuro da saúde em BH

Como seria se o tempo de espera em hospitais diminuísse, os diagnósticos fossem mais rápidos e precisos e o atendimento, tanto no SUS quanto no sistema privado, se tornasse mais humano e eficiente? Encontrar respostas práticas para essas perguntas é o objetivo da Expo-Hospital Brasil 2025, que acontece de 23 a 25 de setembro, no Expominas, em Belo Horizonte. O evento se consolida como um dos mais importantes encontros de saúde do país ao trazer líderes da Europa, Estados Unidos e América Latina para compartilhar soluções que podem revolucionar a gestão hospitalar no Brasil.

A proposta é debater como modelos de sucesso internacional podem ser adaptados para otimizar recursos, melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e, principalmente, mitigar o sofrimento e oferecer um cuidado de excelência a quem mais precisa.

“O grande diferencial deste ano é o foco no impacto real. Não estamos falando de teorias distantes, mas de estratégias que já transformaram a saúde em outros países”, afirma Fernando Kutova, diretor da Nexus, organizadora do evento. “Quando um especialista da Mayo Clinic mostra como eles se tornaram uma referência mundial, ele está nos dando ferramentas para reduzir filas, evitar erros e usar melhor o dinheiro público e privado. O benefício final é para o cidadão, que passa a ter acesso a um sistema mais seguro, ágil e sustentável”, completa.

A programação foi desenhada para "virar o jogo" da gestão em saúde, mostrando caminhos para superar desafios crônicos. Entre os destaques internacionais estão:

Jamie Newman, Diretor Médico da Mayo Clinic (EUA): em sua palestra magna, revelará “Os Princípios de Gestão que Tornaram a Mayo Clinic uma Referência Mundial”, mostrando como a eficiência operacional e o foco total no paciente podem andar juntos. Curiosidade: a Mayo Clinic é conhecida por seu modelo colaborativo, no qual especialistas de diferentes áreas se reúnem para discutir casos complexos, acelerando o diagnóstico e o tratamento.

“Nosso objetivo é inspirar e capacitar os líderes brasileiros a construir um futuro onde a excelência não seja exceção, mas a regra. Queremos que um profissional saia daqui sabendo como aplicar uma nova técnica de gestão que vai liberar leitos mais rápido e que um paciente, em alguns meses, sinta na prática essa melhoria. É sobre transformar conhecimento em cuidado”, conclui Kutova.