Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Vale Tudo: assessoria de imprensa constrói credibilidade

Nova versão da novela mostra a importância da assessoria de imprensa para reconstruir a imagem e a reputação de profissionais e marcas, um movimento estratégico para além da visibilidade

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
27/08/2025 11:49

compartilhe

Siga no
x
Vale Tudo: assessoria de imprensa constrói credibilidade
Vale Tudo: assessoria de imprensa constrói credibilidade crédito: DINO

A nova versão da novela Vale Tudo trouxe à tona discussões sobre o papel da assessoria de imprensa. A cena em que a protagonista Raquel (Taís Araújo) contrata um assessor para reconstruir sua imagem ilustra uma realidade cada vez mais comum: marcas e profissionais que precisam fortalecer sua reputação para além da exposição.

De acordo com a pesquisa Decisão Local 2025, 96% dos consumidores brasileiros consultam avaliações on-line antes de decidir por um produto ou serviço. Outro levantamento, da Locaweb  em parceria com a Conversion, mostra que 69% dos consumidores esperam perfis atualizados com frequência, e mais da metade confia mais em marcas com presença consistente.

A credibilidade também está ligada ao canal de comunicação utilizado. Segundo a Ponto Map. com, rádio (81%), TV paga (75%) e portais jornalísticos (59%) são considerados os meios mais confiáveis pelos brasileiros — muito à frente das redes sociais (41%) e influenciadores (35%).

Para Fernanda Brandão, jornalista, empreendedora e CEO da Agência Brands, esses números refletem a necessidade de planejamento estratégico. “A imprensa não é um fim, mas um meio: uma ponte entre o que você faz e o que o mundo enxerga”, afirma. Ela acrescenta: “Muitas marcas e profissionais têm histórias relevantes, mas acabam deixando que outros as contem ou distorçam.”

Na visão da especialista, investir em reputação é um trabalho preventivo. “Cuidar da imagem não é opcional. É estratégico e deve ser feito antes que qualquer crise se instale. Se até a protagonista da novela entendeu a importância de cuidar da própria imagem, é um sinal de que empresas e empresários precisam repensar como têm feito isso.”



Website: https://www.instagram.com/agencia.brands/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay