Faturamento do setor de moda ultrapassa R$ 200 bi

Segundo a ABIT, o setor têxtil e de confecção registrou faturamento de R$ 203,9 bilhões em 2024, com alta de 7% frente ao ano anterior. O resultado confirma a relevância da indústria no Brasil e abre espaço para análises de especialistas sobre segmentos específicos.

27/08/2025 11:47

Faturamento do setor de moda ultrapassa R$ 200 bi
Faturamento do setor de moda ultrapassa R$ 200 bi

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o setor têxtil e de confecção faturou R$ 203,9 bilhões em 2024, resultado que representa um crescimento de 7% em relação ao ano anterior (ABIT – Perfil do Setor). O dado confirma a expansão da indústria de moda no país e reforça sua importância para a economia nacional.

Nesse cenário, diferentes segmentos que compõem o mercado seguem em evidência, atendendo demandas variadas de consumo. Entre eles, estão as roupas voltadas a eventos sociais, que mantêm espaço relevante dentro da cadeia de vestuário.

Para Mariana Lima, consultora de moda da Anellimn, esse comportamento pode ser observado nas escolhas das consumidoras:
“Os números divulgados pela ABIT confirmam o crescimento da indústria de moda no Brasil. Esse movimento também pode ser observado no dia a dia do consumo, em que categorias ligadas a eventos sociais vêm ganhando espaço. Um exemplo claro é o aumento da procura por vestidos para convidadas de casamento, que têm se mantido entre os itens mais buscados pelas consumidoras.”

Com base no desempenho apontado pela ABIT e nas observações feitas pela especialista, a expectativa é que o segmento de roupas para eventos mantenha participação significativa dentro do mercado de vestuário nos próximos anos.



Website: https://anellimn.com

