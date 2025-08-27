ABS emite certificado para o maior veículo de superfície não tripulado classificado do mundo

A ABS concedeu a classificação ao Saildrone Surveyor, um veículo de superfície não tripulado (USV) totalmente autônomo para águas profundas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250826490391/pt/

Saildrone Surveyor - Courtesy Saildrone Technologies

Com 20 metros de comprimento e capaz de operar sem tripulação em todos os oceanos do mundo, o Surveyor abre novos caminhos. O Surveyor é a maior classe de USVs da Saildrone, fornecedora de segurança marítima, mapeamento oceânico e dados meteorológicos e oceanográficos usando ativos autônomos não tripulados.

“A ABS e a Saildrone estão desbravando novas fronteiras e definindo o ritmo da inovação. Esse avanço é fruto dos nossos investimentos na capacidade técnica da ABS e reforça nosso compromisso em garantir que nossas Regras sustentem a inovação com foco inabalável na segurança”, afirmou Patrick Ryan, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia da ABS.

“A certificação de classe da ABS é mais do que um documento – é um sinal claro para governos e para a indústria marítima de que os USVs da Saildrone são maduros, seguros, testados e prontos para escalar”, declarou Richard Jenkins, fundador e CEO da Saildrone. “Foi um investimento significativo e um processo de vários anos para conquistar a Certificação de Classe da ABS. Estamos orgulhosos de ser a primeira empresa no mundo a obtê-la, e ainda mais orgulhosos por nossos sistemas atenderem aos mais altos padrões exigidos por esse certificado.”

O Surveyor de 20 metros é capaz de realizar missões de longa duração em mar aberto, coletando batimetria em águas profundas e realizando uma extensa variedade de tarefas de reconhecimento do domínio marítimo. Este marco sucede ao Voyager, de 10 metros, que alcançou a Classe ABS em 2023 e foi projetado para vigilância contínua em ambientes costeiros e próximosàcosta. Os USVs da Saildrone são capazes de operações totalmente autônomas, sem humanos a bordo, e são monitorados remotamente 24 horas por dia, sete dias por semana, pela equipe global de Gerenciamento de Missão da empresa.

A ABS está colaborando com a indústria, órgãos reguladores governamentais e partes interessadas no projeto e na implementação da tecnologia de controle remoto e autonomia mais avançada do mundo. Saiba mais aqui.

Sobre a ABS

A ABS, líder global em serviços de classificação, tem como compromisso impulsionar um futuro mais seguro e sustentável para os setores marítimo e offshore. Há mais de 160 anos, a ABS estabelece padrões de segurança e excelência, mantendo-se na vanguarda da inovação em tecnologia limpa, digitalização e inteligência artificial, além de oferecer serviços de consultoria técnica de referência mundial. Com uma rede global de inspetores, engenheiros, especialistas em tecnologia e equipes de suporte, a ABS colabora com líderes do setor – incluindo membros e clientes em todo o mundo – para fortalecer a segurança, otimizar o desempenho operacional e promover a eficiência ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos marítimos e offshore.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250826490391/pt/

Para obter mais informações, entre em contato com o departamento de Relações com a Mídia da ABS: jmire@eagle.org