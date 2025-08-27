Salton completa 115 anos com tradição e inovação no setor

O mês de agosto marca o aniversário da vinícola mais antiga em funcionamento do país. A Salton está completando 115 anos, uma empresa que foi criada em 1910 por imigrantes na Serra Gaúcha. A companhia foi fundada por sete irmãos que deram cunho empresarial aos negócios do pai, Antonio Domenico Salton. O legado da Salton é responsável por transformar a marca como líder no mercado nacional de espumantes desde 2005, e que hoje está presente em mais de 30 mercados internacionais.

Aos 115 anos, a Salton é também reconhecida como a maior exportadora de espumantes do país. Só em 2024, a marca manteve operações comerciais com 16 países, traduzindo a preferência do consumidor brasileiro e a confiança conquistada também no exterior. “Seguimos honrando o legado dos nossos fundadores com a mesma paixão e coragem, com uma gestão cada vez mais profissionalizada e voltada à inovação. Estar presente em tantos lares no Brasil e conquistar reconhecimento em mercados internacionais é motivo de orgulho e também de responsabilidade para continuarmos evoluindo, sempre conectados às nossas raízes e comprometidos com a sustentabilidade e a excelência”, destaca Maurício Salton, diretor-presidente da vinícola.

Tamanho reconhecimento do mercado é refletido também com conquistas em premiações dentro e fora do país. Em 2024, a vinícola conquistou mais de 40 medalhas em concursos estrangeiros, com destaque para o Salton Prosecco Rosé, eleito Espumante Brasileiro do Ano no Sommelier’s Choice Awards, nos Estados Unidos, e para o Salton Prosecco, que figurou entre os 10 melhores espumantes do mundo no Effervescents du Monde, mais importante concurso da categoria, na França, reforçando o protagonismo da marca ao levar o espumante brasileiro para o resto do mundo.

Viticultura sustentável é legado da Salton

Outro ponto importante da trajetória da Salton diz respeito à viticultura sustentável: a marca contribuiu com a viticultura brasileira com o conceito de viticultura de precisão, implantado em sua unidade Azienda Domenico, na Campanha Gaúcha. São 120 hectares de vinhedos próprios, 100% livres de herbicidas, que utilizam técnicas biológicas e colheita mecanizada, o que traz qualidade ao processo. Com apoio técnico a mais de 40 produtores parceiros, o programa Terroir Salton busca elevados padrões de manejo, sustentabilidade e rastreabilidade.

Todas as unidades fabris da Salton operam com 100% de energia renovável, reforçando seu compromisso ambiental. A empresa também elaborou um Inventário de Gases de Efeito Estufa e assumiu metas concretas para a redução de emissões e promovendo ações para minimizar seu impacto ambiental.

A importância da Salton também se expressa nas decisões estratégicas e no avanço da profissionalização da gestão, sempre com o objetivo de manter firmes os valores familiares presentes desde sua fundação. De acordo com Maurício Salton, a profissionalização da gestão da Salton vem sendo conduzida sem perder de vista os valores familiares presentes desde a fundação. Ele acrescenta que a emissão de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) marcou um avanço na relação da empresa com o mercado financeiro, reforçando práticas de governança, transparência e gestão estratégica.

Modelo de negócio da Salton é diversificado e resiliente

No portfólio da Salton, estão espumantes e vinhos finos, destilados (como conhaque, vodka e gin) e uma crescente linha de produtos não alcoólicos à base de suco de uva. Tamanha diversificação contribui para a sustentabilidade econômica do negócio, já que se relaciona diretamente com novos perfis de consumidores.

A Salton busca constantemente construir um legado que valoriza a terra, a cultura e as pessoas. Hoje, são mais de 500 profissionais atuando em quatro unidades espalhadas pelo Brasil e cerca de 300 famílias viticultoras parceiras - muitas delas com vínculos de gerações com a marca. Somadas, essas histórias representam mais de mil pessoas cujas rendas estão direta ou indiretamente ligadas à empresa. “Temos orgulho do nosso passado e muita responsabilidade com o futuro. Cada conquista da Salton é fruto do trabalho coletivo, da confiança construída com nossos parceiros e do vínculo genuíno com o território em que estamos inseridos. Seguiremos produzindo com excelência e propósito, valorizando o que é brasileiro e inspirando as próximas gerações a brindar com orgulho”, destaca Maurício.

A empresa também promove projetos de desenvolvimento sustentável de seu entorno, reforçando seu compromisso comunitário e a responsabilidade social. Com a campanha Legado Social, a Salton já destinou, junto com seus apoiadores, mais de R$ 1,1 milhão a ações comunitárias, respeitando a escolha das próprias comunidades beneficiadas. Em 2024, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a empresa redobrou os esforços e mobilizou colaboradores e parceiros para ajudar na reconstrução das regiões mais atingidas.

Esses e outros projetos estruturais estão dentro da crença da companhia de que o futuro se constrói com investimentos contínuos em educação, cultura, diversidade e inovação, e podem ser acompanhados por meio do site dedicado jornadaconsciente.salton.com.br. “Ao celebrar 115 anos de história, renovamos nosso compromisso com o amanhã. Acreditamos em um futuro em que tradição e inovação caminham juntas, impulsionando a Salton a novos patamares. Seguiremos crescendo com responsabilidade, mantendo viva nossa identidade, sempre atentos às transformações do mercado e da sociedade. Queremos que o espumante brasileiro seja reconhecido mundo afora como sinônimo de excelência, e que a marca Salton siga inspirando orgulho, confiança e conexão. Nosso legado está em movimento - e é com coragem, dinamismo e propósito que continuaremos a escrevê-lo, apoiados em novos projetos, novos produtos e novos modelos de negócio que garantirão a relevância da Salton por muitas gerações”, conclui Maurício Salton.