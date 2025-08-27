Novo relatório da NETSCOUT revela que ataques DDoS seguem dominando o cenário digital, fragilizando infraestruturas críticas

A NETSCOUT® SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) acaba de anunciar seu mais recente relatório sobre a evolução do panorama de ataques de Negação de Serviço Distribuído (DDoS). A NETSCOUT monitorou mais de 8 milhões de ataques DDoS globalmente no primeiro semestre de 2025, incluindo mais de 3,2 milhões de ataques na região EMEA. Os ataques DDoS evoluíram para armas de influência geopolítica de alta precisão, capazes de desestabilizar infraestruturas críticas.

Grupos hacktivistas como NoName057(16) orquestraram centenas de ofensivas coordenadas por mês, visando os setores de comunicações, transporte, energia e defesa. Serviços de DDoS sob demanda democratizaram as ferramentas de ataque, permitindo que atores inexperientes executem campanhas sofisticadas. A automação aprimorada por IA, ataques multivetoriais e a técnica chamada “carpet bombing” desafiam as defesas tradicionais. Botnets comprometeram dezenas de milhares de dispositivos IoT, servidores e roteadores, promovendo ataques sustentados que causaram interrupções significativas. Isoladamente, cada uma dessas ameaças já seria grave; em conjunto, formam uma tempestade perfeita, provocando riscos cibernéticos sem precedentes para organizações e redes de provedores de serviço ao redor do mundo.

Principais descobertas da pesquisa

Volume Global Massivo de Ataques – A NETSCOUT observou mais de 50 ataques superiores a 1 terabit por segundo (Tbps) e múltiplos ataques de gigapacotes por segundo (Gpps) no primeiro semestre de 2025, incluindo um ataque de 3,12 Tbps na Holanda e um de 1,5 Gpps nos Estados Unidos.

– A NETSCOUT observou mais de 50 ataques superiores a 1 terabit por segundo (Tbps) e múltiplos ataques de gigapacotes por segundo (Gpps) no primeiro semestre de 2025, incluindo um ataque de 3,12 Tbps na Holanda e um de 1,5 Gpps nos Estados Unidos. Eventos Geopolíticos Desencadeiam Ataques DDoS Sem Precedentes – Durante o conflito entre Índia e Paquistão, grupos hacktivistas miraram em governos e instituições financeiras indianas em maio. Já o confronto entre Irã e Israel gerou mais de 15.000 ataques contra alvos no Irã e 279 contra alvos israelenses em junho.

– Durante o conflito entre Índia e Paquistão, grupos hacktivistas miraram em governos e instituições financeiras indianas em maio. Já o confronto entre Irã e Israel gerou mais de 15.000 ataques contra alvos no Irã e 279 contra alvos israelenses em junho. Sofisticação Crescente de Ataques Baseados em Botnet – Em março, ocorreram em média 880 ataques DDoS diários movidos por botnets, com pico de 1.600 incidentes, e duração média dos ataques subiu para 18 minutos.

– Em março, ocorreram em média 880 ataques DDoS diários movidos por botnets, com pico de 1.600 incidentes, e duração média dos ataques subiu para 18 minutos. Novos Atores de Ameaça Emergentes – Utilizando infraestruturas de DDoS sob demanda, o grupo DieNet realizou mais de 60 ataques desde março, enquanto o Keymous+ lançou 73 ofensivas em 28 setores industriais, espalhadas por 23 países.

– Utilizando infraestruturas de DDoS sob demanda, o grupo DieNet realizou mais de 60 ataques desde março, enquanto o Keymous+ lançou 73 ofensivas em 28 setores industriais, espalhadas por 23 países. Domínio Mantido por NoName057(16) – Em março, esse hacktivista reivindicou mais de 475 ataques—337% a mais que o segundo grupo mais ativo—com foco em sites governamentais na Espanha, Taiwan e Ucrânia.

“As campanhas hacktivistas vêm incorporando cada vez mais automação, infraestrutura compartilhada e táticas em evolução. As defesas tradicionais não são mais suficientes”, afirmou Richard Hummel, diretor de inteligência de ameaças da NETSCOUT. “A integração de assistentes de IA e o uso de grandes modelos de linguagem, como WormGPT e FraudGPT, elevam ainda mais o nível de preocupação. E, embora a desarticulação temporária das operações de NoName057(16) tenha reduzido suas atividades de botnet, nada garante que o grupo não retorne ao topo das ameaças DDoS hacktivistas. As organizações precisam de defesas comprovadas e orientadas por inteligência para enfrentar a sofisticação desses ataques.”

A NETSCOUT mapeia o cenário DDoS por meio de pontos de observação passivos, ativos e reativos, oferecendo visibilidade sem paralelo sobre tendências de ataque globais. A empresa protege dois terços do espaço roteado IPv4, assegurando as bordas de redes que ultrapassaram picos de tráfego de 800 Tbps no 1º semestre de 2025. Diariamente, monitora dezenas de milhares de ataques DDoS, acompanhando múltiplas botnets e serviços de DDoS sob demanda que exploram milhões de dispositivos abusados ou comprometidos.

Para saber mais sobre o Relatório de Inteligência de Ameaças DDoS da NETSCOUT, visite nosso site. Para estatísticas e insights em tempo real sobre ataques DDoS, acesse o NETSCOUT Cyber Threat Horizon.

