IFF E RESERVAS VOTORANTIM FIRMAM PARCERIA DE BIOPROSPECÇÃO NO BRASIL

A IFF (NYSE: IFF) — líder global em sabores, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências — e a Reservas Votorantim (rV) — empresa da Economia Verde do portfólio Votorantim — firmaram uma parceria inédita de pesquisa e bioprospecção no Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, administrado pela rV. O acordo concedeàIFF eàsua subsidiária, a LMR Naturals, acesso exclusivoàflora nativa do território para o desenvolvimento de novos extratos para perfumaria e cosméticos. A parceria ainda contempla a construção de um novo laboratório da IFF em uma área com infraestrutura já estabelecida dentro da floresta de mais de 31 mil hectares. O local permitirá que os cientistas da IFF — incluindo especialistas em aromas e sabores e os botânicos e agrônomos da LMR — pesquisem e analisem aproximadamente mil espécies de flora.

Images of Legado das Águas – Atlantic Forest Reserve in Brazil

“Nossa parceria com a Reservas Votorantim permite o acesso da IFF a ingredientes sustentáveis, frescos e inspiradores de um dos biomas mais biodiversos do planeta, contribuindo para a valorização da Mata Atlântica”, diz Charbel Bouez, vice-presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da IFF. “A combinação das fortes raízes da rV no território com a profunda expertise da LMR com ingredientes naturais cria uma oportunidade única de oferecer inovação em ingredientes para fragrâncias e cosméticos”.

A parceria reforça o posicionamento da Reservas Votorantim como vanguarda de inovação na Economia Verde no Brasil. Ao aplicar sua profunda experiência em gestão de territórios e pesquisa em biodiversidade, a RV desempenha um papel estratégico para apoiar a IFF no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza.

“Desde a criação do Legado das Águas, há 13 anos, fizemos investimentos consistentes em pesquisa científica porque acreditamos que o conhecimento aprofundado da floresta tem a capacidade de destravar oportunidades”, diz David Canassa, CEO da Reservas Votorantim. “A bioprospecção oferece uma vasta gama de soluções para a sociedade e é por isso que apostamos nessa área anos atrás, resultando no que acreditamos ser o maior banco genético da Mata Atlântica que se tem conhecimento, um grande aliado da conservação”.

Através de sua primeira parceria de bioprospecção no Brasil, a IFF visa explorar o crescente interesse do consumidor pelos “super” ingredientes brasileiros. As atividades da IFF também incluirão programas de extensão comunitária, projetados para fornecer orientação técnica sobre as melhores práticas de conservação e cultivo de plantas nativas com potencial para se tornarem os próximos ingredientes da indústria. Com base no conhecimento LMR Naturals — a renomada plataforma da IFF para ingredientes naturais de origem sustentável e alto desempenho — a iniciativa combina o rigor científico com a biodiversidade local para abrir novas possibilidades para a inovação em fragrâncias e cosméticos.

A parceria entre as empresas também reflete a missão contínua da IFF “Do More Good” através da sua cadeia de suprimentos “from seed to bottle” (da semente ao frasco), que se alinha ao modelo de negócios da rV de Uso Múltiplo da Terra, que utiliza pesquisas para desenvolver diferentes linhas de negócios mantendo a floresta em pé.

Saiba mais sobre o compromisso da IFF “To Make Joy” através da inovação em fragrâncias.

Visita o site da Reservas Votorantim para conhecer melhor seu modelo de negócios e o Legado das Águas.

SOBRE A IFF

Na IFF (NYSE: IFF) — líder do setor de alimentos, bebidas, saúde, biociências e aromas —, ciência e criatividade se unem para criar soluções essenciais para um mundo melhor — de ícones globais a inovações e experiências inesperadas. Com a beleza da arte e a precisão da ciência, somos um coletivo internacional de pensadores que se associam aos clientes para trazer aromas, sabores, experiências, ingredientes e soluções para produtos que o mundo deseja. Juntos, faremos mais bem às pessoas e ao planeta. Saiba mais em iff.com, Linkedin, Instagram e Facebook.

Sobre a LMR

A LMR é uma divisão da IFF que combina o melhor da natureza com tecnologia de ponta para criar uma ampla variedade de ingredientes puros para perfumaria, cosméticos e sabores. Com sede em Grasse (França), sua equipe de agrônomos viaja pelo mundo para descobrir, cultivar, colher e extrair ingredientes naturais da mais alta qualidade, que marcam a assinatura de fragrâncias e sabores inesquecíveis. Saiba mais em lmrnaturals.iff.com, no LinkedIn e no Instagram.

SOBRE A RESERVAS VOTORANTIM

A Reservas Votorantim é uma empresa do portfólio da Votorantim S.A, gestora de territórios, e que atua como desenvolvedora de projetos para a economia verde, focada em soluções baseadas na natureza. A companhia tem aproximadamente 130 mil hectares de territórios sob gestão, onde desenvolve negócios sustentáveis orientados pelo conceito de múltiplo uso da terra, atuando em segmentos como crédito de carbono, reserva legal, biodiversidade, entre outros. Fundada em 2015 e lançada ao mercado em 2022, a Reservas Votorantim tem como foco gerar valor com a floresta em pé, provando que é possível combinar conservação e geração de receita com impacto ESG. Saiba mais em www.reservasvotorantim.com.br

