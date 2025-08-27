Frontline International Nomeia Zack Palazzo Vice-Presidente de Vendas e Finanças

A Frontline International, líder em oferecer soluções inteligentes para gerenciamento de gorduras, óleos e graxas em restaurantes e cozinhas comerciais, promoveu Zack Palazzo a vice-presidente de vendas e finanças. Palazzo está na empresa há mais de uma década, tendo atuado anteriormente como diretor de vendas e finanças.

Graduado em tecnologia industrial pela Universidade Purdue, Palazzo obteve seu MBA pela Universidade Estadual de Kent. Em seu novo cargo, Palazzo continuará liderando os esforços de vendas, ao assumir ao mesmo tempo maior responsabilidade pela saúde financeira da empresa. Ele terá foco em impulsionar o crescimento dos negócios, apoiar os clientes e desenvolver estratégias para o sucesso a longo prazo.

Palazzo possui ampla experiência na supervisão de uma série de iniciativas com foco em desenvolver a base de clientes da Frontline, aumentar as vendas e aperfeiçoar ferramentas e treinamentos para a equipe de vendas da empresa. Ele também possui uma compreensão única de como tecnologias cruciais são a coluna vertebral da cozinha de serviços de alimentação atual.

"A tecnologia está em constante evolução, e o sucesso da Frontline tem por base o uso criativo de novas tecnologias para tornar as cozinhas de serviços de alimentação mais seguras e eficientes", disse Palazzo. “Nossa meta é uma experiência otimizada que aperfeiçoe a qualidade e a consistência dos alimentos. Esta nova função me permite promover nossa mensagem de melhoria da segurança, economia e sustentabilidade, ao consolidá-la em nossa equipe de vendas e alavancá-la para ganhos de mercado."

"Zack é um membro essencial de nossa equipe de liderança e estamos na expectativa do valor adicional que irá agregarànossa organização e a nossos clientes nesta nova função", disse Giovanni Brienza, presidente. "Seu vasto conhecimento de nosso produto, negócio e clientes lhe dá uma visão aguçada de nossa proposta de valor, da melhor forma de comunicá-la e como ela se traduz em crescimento. Estamos ansiosos por sucessos ainda maiores enquanto ele atua neste novo cargo."

"À medida que continuamos crescendo a nível mundial, um departamento de vendas sólido e inovador é vital para expandir nosso alcance em novos territórios", disse John Palazzo, fundador e diretor executivo. "O conhecimento de Zack sobre nosso setor e produtos nos posiciona bem para este contínuo crescimento."

Sobre a Frontline International

A Frontline International, Inc. projeta, fabrica e distribui equipamentos de alta qualidade para serviços de alimentação comercial, além de armazenamento, manuseio e descarte de óleo de cozinha. Os clientes possuem seus próprios equipamentos, negociam seus próprios descontos em óleo e têm a liberdade de escolher seus próprios fornecedores. A empresa também oferece gerenciamento de óleo completo através de seu programa de serviços combinados OilCare®. Para mais informações, entre em contato com a Frontline International, Inc. em 187 Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, OH 44223. Tel.: +1 330-861-1100. Ligação gratuita: 1-877-776-1100. Site: http://www.frontlineii.com. E-mail: info@frontlineii.com.

