Anamaco mobiliza setor pela conformidade na construção

A Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco) reforça a importância da conformidade de produtos como condição essencial para a segurança das obras, a valorização das empresas que investem em qualidade e a confiança do consumidor no varejo de construção. Esse é o eixo de atuação do Comitê de Políticas e Programas Setoriais de Qualidade (PSQ), criado para intensificar a mobilização do setor contra a comercialização de produtos fora de norma. O Sistema Anamaco, formado por Fecomacs e Acomacs em todo o país, representa cerca de 160 mil lojas.

A atuação do Comitê busca garantir segurança, desempenho e durabilidade, orientando lojistas a priorizar fornecedores comprometidos com normas da ABNT, Inmetro e regulamentos internacionais. Nesse contexto, a Anamaco mantém diálogo próximo com entidades setoriais como o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos do Estado de São Paulo (Sindicel), que atua pela conformidade de fios e cabos, e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento (Sinaprocim), responsável pelo Programa Setorial de Qualidade de Argamassas Colantes. "Essas parcerias ampliam a valorização dos Programas Setoriais de Qualidade, que têm papel central na promoção da conformidade e da qualidade do material de construção em todo o país", destaca Cassio Tucunduva, presidente do Sistema Anamaco.

O que é o Comitê de Programas Setoriais de Qualidade

Criado como um fórum permanente de diálogo entre o Sistema Anamaco, indústrias e entidades representativas, o Comitê define, harmoniza e promove padrões que atendem às normas da ABNT, Inmetro e regulamentos internacionais.

“Nosso compromisso é fortalecer a confiança do mercado e garantir que o consumidor tenha acesso a produtos seguros, duráveis e de alto desempenho através de nossas lojas. Ao mesmo tempo, queremos valorizar as indústrias que investem em qualidade, criando um diferencial competitivo positivo para toda a cadeia”, afirma Tucunduva.

Conformidade de fios e cabos: riscos e orientações

A Anamaco reforça sua parceria com o Sindicel, reconhecendo o trabalho da entidade e da Qualifio na defesa da conformidade dos fios e cabos. “A atuação do Sindicel com as boas práticas está diretamente alinhada ao foco atual da Anamaco nos Programas Setoriais de Qualidade, que visam ampliar a segurança e a confiança em toda a cadeia de suprimentos do setor”, ressalta Julio João Pereira, CEO da Anamaco.

Segundo Enio Rodrigues, diretor do Sindicel, “o principal risco é o produto ter sido feito com menos cobre ou alumínio cobreado, o que pode gerar, além de curtos-circuitos, incêndios. É preciso alertar o consumidor para não usar marcas sem respeitabilidade no mercado, pois isso pode colocar a vida da sua família em risco”. Ele lembra que clientes, varejistas e construtoras que optam por produtos irregulares correm riscos que vão da perda de credibilidade a ações judiciais e criminais.

Setor cimentício e Programa de Qualidade de Argamassas Colantes

No setor cimentício, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento (Sinaprocim) e o Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento do Estado de São Paulo (Sinprocim) conduzem desde 2001 o Programa Setorial da Qualidade de Argamassas Colantes, no âmbito do PBQP-H. O objetivo é assegurar que o produto seja fabricado conforme as normas ABNT NBR 14081 e legislações pertinentes, evitando riscos e prejuízos para o consumidor.

“A função da argamassa colante é garantir a boa aderência do revestimento cerâmico. O uso de produtos fora de norma pode levar ao desplacamento do revestimento, colocando em risco a segurança das pessoas”, explica Eng. Anderson Oliveira, vice-presidente de tecnologia e qualidade e gerente do PSQ no Sinaprocim.

Ele destaca ainda que o reparo de obras mal executadas gera desperdício de recursos, resíduos e, em ambientes úmidos, pode favorecer a proliferação de fungos e bactérias. Para apoiar o varejo, o Programa mantém o portal www.argamassasdequalidade.com.br, com a lista de empresas participantes e qualificadas.

“Quando o construtor ou varejista se deparar com argamassas do tipo ACIII com preços similares aos do Tipo AC II tomem cuidado, se a ACIII tem o dobro do desempenho da ACII, o preço não pode ser igual ou similar", alerta Anderson Oliveira.

O papel do varejo na conformidade de produtos

Para Rodrigo Rinaldi Nandi, coordenador do Comitê e presidente da Fecomac-SC, “a Anamaco cumpre um papel fundamental ao levar ao lojista, em todo o país, orientações sobre conformidade, normas e qualidade. Esse é o propósito do Programa Setorial de Qualidade Anamaco”.

A Anamaco reforça que o varejo e as construtoras têm papel decisivo no combate à comercialização de produtos fora de norma, devendo priorizar fornecedores que atuam dentro dos padrões técnicos. “Com informação e responsabilidade, conseguimos proteger o consumidor, valorizar o setor e garantir a competitividade saudável do mercado”, finaliza Cassio Tucunduva.