Empresas adotam uniformes corporativos e fortalecem marca

Segundo a matéria desenvolvida pelo Jornal de Brasília, os uniformes corporativos possuem objetivos bem definidos, que vão além de simplesmente vestir os colaboradores de uma empresa, ainda que esse também seja um ponto importante. Eles são como se fossem uma extensão de uma marca, promovendo-a a partir do momento que é utilizada pelos colaboradores, o que contribui para a visibilidade da identidade visual de uma marca, enquanto reforçam seu profissionalismo, o que, consequentemente, transmite confiança aos clientes.

A matéria também ressalta o fator de identificação de colaboradores, sobretudo em ambientes de atendimento ao cliente, como forma de facilitar o reconhecimento de quem são os trabalhadores dos estabelecimentos e para tirar dúvidas. Além disso, de acordo com o texto, os uniformes corporativos ajudam a reforçar os valores da marca e sua credibilidade e compromisso com seus clientes e parceiros.

Além das vantagens práticas, de acordo com o estudo desenvolvido pelo IEMI — Inteligência de Mercado, no ano de 2023, no início da pós-pandemia da covid-19, foram produzidas 190 milhões de toneladas de roupas profissionais no Brasil. O que indica um abrangente uso pelas empresas, fomentando suas utilidades práticas para áreas diferentes.

Segundo a matéria do PPNews, os uniformes corporativos também oferecem economia para os colaboradores, pois substituem o uso de roupas pessoais e evitam a necessidade de compras de roupas para fins profissionais, enquanto mantêm a coesão da imagem passada pela empresa.

Conforme levantamento realizado pela redação, por meio do Google Trends, o termo “uniformes” foi pesquisado em todos os estados brasileiros nos últimos 12 meses, com destaque para a região sul, na qual três estados — Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina — representam as principais buscas do Google durante o período levantado.

Os dados apresentados no Google Trends indicam que o tema é recorrente e, provavelmente, sua busca para fins comerciais também é periódica, o que pode indicar que é um ramo interessante para áreas gráficas, que trabalham com personalização de linha têxtil, incluindo uniformes corporativos. Um exemplo disso é a FuturaIM, gráfica online que vem ampliando sua linha de vestuário e criou uma categoria específica para uniformes corporativos, com diferentes modelagens e materiais. Sobre isso, Willington Bekmer, CEO da FuturaIM, comentou sobre a decisão de desenvolver uma categoria para uniformes corporativos.

“Os uniformes corporativos são extremamente importantes e como estamos abrangendo a área têxtil, vimos a categoria como uma forma de oferecer qualidade e diversidade para as empresas, buscando o conforto dos trabalhadores”.

O CEO também falou sobre a escolha dos modelos disponibilizados:

“Ramos diferentes exigem múltiplas vestimentas, o que não precisa eliminar a personalização e o conforto dos colaboradores no processo. Por isso, nós pensamos em opções para climas e necessidades diferentes, incluindo manga longa e materiais de rápida secagem”.