Ecobag une estilo e sustentabilidade em itens reutilizáveis

De acordo com o levantamento produzido pelo Blue Keepers — no ano de 2022, para o Pacto Global da ONU — e divulgado pelo Estadão, cada brasileiro produz aproximadamente 16 quilos de lixo plástico por ano, o que, considerando a população de 215 milhões de habitantes no país, equivale a uma média de 3,4 milhões de toneladas.

Além desses dados, o WWF também afirmou que o Brasil era, em 2018, o 4º maior gerador de lixo plástico do mundo. Com isso em mente, a sacola ecobag — geralmente produzida em algodão cru — se torna não só uma opção por gosto pessoal, mas uma forma de mitigar danos ao meio ambiente em usos do cotidiano, como compras de mercado e feiras. A matéria do Estadão ressalta que o uso desse tipo de sacola evita o uso de 12,5 bilhões de sacolas plásticas.

A sacola ecobag não se torna uma opção apenas por seu aspecto ambiental, ainda que esse fator seja relevante, mas também por vantagens ligadas ao marketing sustentável, descrito pelo Eco DNA, como uma forma das empresas reforçarem suas identidades visuais e também os compromissos com práticas ambientais sustentáveis, o que é valorizado por clientes.

Esse tipo de sacola também é considerada para a produção de brindes personalizados em eventos e ações sazonais, como forma de atrair consumidores. De acordo com levantamento apontado na matéria do Estadão, que aborda o impacto de brindes personalizados para os clientes, cerca de 81% dos consumidores participantes de uma pesquisa realizada em 2024, afirmaram manter produtos promocionais por um ano.

Esse percentual reforça o uso de ecobags personalizadas como materiais promocionais por empresas, uma vez que, por permanecer um longo período por grande parte dos consumidores, conforme informado, esse tipo de sacola pode vir a ser uma forma de fixar a marca responsável pela produção na mente dos clientes por todo o tempo de uso. Vale ressaltar que, se produzido em algodão cru, o item pode ser lavado, o que mantém a estampa intacta e de fácil visualização por muito mais tempo.

Conforme levantamento realizado pela redação, por meio do Google Trends, plataforma de análise de buscas do Google, o termo “ecobag” foi pesquisado em todos os estados brasileiros nos últimos 12 meses, o que demonstra que o tema é procurado regularmente, com destaque para a região do Rio de Janeiro na liderança.

De acordo com o Google Trends, que também oferece alguns dos assuntos relacionados com o termo, que indica buscas semelhantes com “ecobag” e que podem apontar uma pesquisa voltada para compras. Vale ressaltar que “ecobag personalizada” é um dos termos mais pesquisados por meio do Google, destacando que há um direcionamento focado na busca por peças exclusivas.

Levando em consideração tanto o lado sustentável quanto o uso da ecobag como forma de promoção de marcas, algumas empresas do ramo gráfico têm investido na sua confecção com opções de personalização para cada cliente. Um exemplo disso é a FuturaIM, uma das maiores gráficas online do país.

E para abordar esse tema, o CEO da FuturaIM, Willington Bekmer, falou sobre a escolha da marca de produzir esse tipo de sacola:

“Nós buscamos atender ao máximo as necessidades dos nossos clientes e oferecer a ecobag personalizada ideal não só para aquele que quer promover a sua marca, mas também para quem tem a sustentabilidade como valor imprescindível”.