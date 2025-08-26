Escovas para tanques garantem higiene no setor agropecuário

A higiene de tanques e equipamentos no setor agropecuário é fundamental para prevenir contaminações e assegurar a qualidade da produção animal. No Brasil, as normas regulatórias enfatizam a necessidade de limpeza adequada, como está estabelecido na Instrução Normativa nº 77/2018 do Ministério da Agricultura, que exige higienização e manutenção de equipamentos de ordenha conforme recomendações do fabricante.

Segundo Jefferson Weinberger, diretor comercial da Weinberger, “escovas para tanques são projetadas com cerdas resistentes em nylon ou materiais semelhantes, torcidas em arame galvanizado, permitindo a remoção eficiente de resíduos em superfícies internas de tanques. Essas ferramentas são utilizadas em produções de leite e derivados, em que a conformidade com padrões sanitários evita riscos à saúde animal e humana”.

O setor agropecuário brasileiro enfrenta desafios para manter a higiene em equipamentos, especialmente em tanques de armazenamento e mistura usados na pecuária leiteira. Escovas técnicas, com comprimentos e diâmetros variados, facilitam a limpeza sem danificar os materiais dos tanques, contribuindo para a prevenção de bactérias e contaminantes. “A manutenção regular de equipamentos com ferramentas adequadas é essencial para garantir a qualidade do leite e cumprir as regulamentações sanitárias”, afirma Jefferson.

“A utilização de escovas especializadas reduz o risco de contaminações, que podem afetar a produtividade em fazendas leiteiras. Ferramentas duráveis, como as fabricadas com materiais atóxicos, promovem eficiência e longevidade, diminuindo a frequência de substituições. Além disso, práticas de limpeza adequada contribuem para a sustentabilidade, ao minimizar desperdícios e garantir a saúde do rebanho”, reforça o diretor comercial.

Dados indicam que o setor agropecuário continua em expansão, com crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio em 2024, impulsionando a necessidade de ferramentas de higiene confiáveis. A conformidade com normas evita perdas econômicas e sanitárias.

De acordo com Jefferson, “o crescimento do agronegócio brasileiro, aliado às exigências regulatórias, deve manter a demanda por escovas técnicas em alta. Fabricantes nacionais, com expertise em soluções de limpeza, respondem a esse cenário ao oferecer produtos que combinam funcionalidade e segurança. A expectativa é que a adoção de ferramentas especializadas fortaleça a competitividade do setor agropecuário”.