NEEX Congress debate microbiota e rendimento físico

A relação direta entre saúde intestinal e função muscular será um dos destaques do NEEX Congress 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A palestra da nutricionista Hayane Leite, no dia 18 de outubro, às 9h10, terá como tema “Eixo Intestino-Músculo: preservando massa magra no déficit calórico”. A especialista vai mostrar como uma microbiota intestinal equilibrada pode impactar no emagrecimento saudável, na recuperação pós-treino e na manutenção da massa magra - pontos centrais para atletas e praticantes de atividade física.

Hayane ressalta ainda que dietas ricas em fibras prebióticas (fibras não digeríveis como inulina, FOS, GOS) e polifenóis (frutas vermelhas, chá verde, cacau) e estratégias anti-inflamatórias (ômega-3) modulam positivamente a microbiota intestinal. “Suplementação de probióticos favorece a manutenção da integridade da barreira intestinal, reduzindo a permeabilidade e a inflamação sistêmica, que é um dos grandes vilões da recuperação muscular. Estudos mostram que atletas que suplementam probióticos têm menos episódios de infecção, o que significa menos interrupções nos treinos”, explica.

O NEEX 2025 reúne profissionais de nutrição esportiva, medicina do esporte, farmácia clínica, educação física e o varejo especializado. O evento contará com mais de 60 horas de conteúdo em quatro salas simultâneas, além de exposição das principais marcas do setor.

Serviço:

NEEX 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição

Data: 17 e 18 de outubro

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo

Horário: das 9h às 19h