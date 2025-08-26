Mundo Corporativo
Inteligência artificial impulsiona o ramo imobiliário
Tecnologia otimiza processos, personaliza atendimento e projeta ganhos em eficiência, transformando a maneira como imóveis são gerenciados, vendidos e comprados, com inovações que vão desde assistentes virtuais até análises preditivas avançadas.
Carregando...
26/08/2025 16:36
compartilheSiga no
A inteligência artificial (IA) consolida-se como uma força transformadora no mercado imobiliário global, deixando de ser uma promessa para se tornar uma ferramenta essencial na otimização de operações e na redefinição da experiência do cliente. Em 2025, a tecnologia não apenas automatiza tarefas, mas também oferece insights estratégicos que impulsionam a eficiência e a personalização em um setor tradicionalmente marcado por processos complexos.
Estudos recentes apontam para um impacto econômico significativo. Uma análise da Morgan Stanley Research indica que a IA tem o potencial de automatizar 37% das tarefas no setor, o que poderia representar até US$ 34 bilhões em ganhos de eficiência operacional até 2030. A pesquisa, que avaliou 162 fundos de investimento imobiliário (REITs) e empresas do setor, destaca que as áreas de gestão, vendas, suporte administrativo e manutenção são as mais propensas a se beneficiarem da automação.
Essa transformação já é visível em aplicações práticas documentadas pela Morgan Stanley Research. Empresas do ramo de autoarmazenamento, por exemplo, relataram que 85% de suas interações com clientes já ocorrem por meios digitais, resultando em uma redução de 30% nas horas de trabalho presenciais. No setor residencial, algumas companhias conseguiram diminuir o quadro de funcionários em 15% desde 2021, ao mesmo tempo em que registraram um aumento na produtividade. Surpreendentemente, a diminuição da presença física de equipes foi acompanhada por um aumento na satisfação tanto dos clientes quanto dos próprios colaboradores.
No Brasil, a percepção é de que a IA atua como uma aliada do profissional, e não como uma substituta. Segundo Aurélio Capua Dallapícula, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci/ES), a tecnologia potencializa as competências dos corretores. "A IA não é uma substituta para o trabalho do corretor, mas sim uma ferramenta que potencializa suas competências e resultados", afirma. Ferramentas baseadas em IA auxiliam na criação de anúncios mais eficazes, no agendamento de visitas e no acompanhamento de potenciais clientes, liberando os corretores para se concentrarem em atividades que exigem uma abordagem humana, como a negociação e a compreensão das necessidades subjetivas dos clientes.
O horizonte para 2025 inclui inovações como tours virtuais aprimorados com realidade aumentada e análises preditivas que geram recomendações de imóveis altamente personalizadas. Essas tecnologias prometem um mercado mais transparente e eficiente, onde o corretor, munido de dados e insights, se posiciona como um consultor ainda mais qualificado.
Nesse contexto, surgem soluções especializadas que buscam otimizar a jornada do cliente. No Brasil, empresas como a Watrix desenvolvem plataformas de atendimento com inteligência artificial capazes de gerenciar o primeiro contato com leads de forma ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana. "Nenhum lead fica para trás ou é descartado, garantindo que todas as oportunidades sejam aproveitadas", explica Rodrigo Lucena, fundador da empresa brasileira especializada em IA para o setor imobiliário e profissional com mais de 17 anos de experiência no mercado. Para ele, esse tipo de sistema garante que todos os interessados recebam atenção imediata, independentemente do horário ou do dia, e que o acompanhamento seja feito de forma persistente até que uma visita, ou reunião, seja agendada, momento em que o profissional humano assume a interação.
Website: https://br.watrix.app