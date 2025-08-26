Uso de dados pode reduzir prêmios e ampliar coberturas, diz Zanini Seguros

A digitalização da cadeia logística vem mudando não apenas o transporte de cargas, mas também a forma como os riscos são avaliados e mitigados no setor segurador. Atenta a esse cenário, a Zanini Seguros tem ampliado sua atuação com foco em soluções baseadas em dados para tornar os seguros de transporte mais acessíveis, eficientes e customizados.

“Com a análise em tempo real de informações como rotas, tipo de carga, frequência de sinistros e performance logística, conseguimos oferecer apólices mais ajustadas à realidade de cada cliente”, explica Fanny Sousa, diretora de operações da corretora. Segundo ela, o uso de tecnologia permite identificar padrões de risco, propor coberturas mais adequadas e até negociar prêmios mais competitivos com as seguradoras.

A ZANINI atua com integração a plataformas de rastreamento, sistemas de gerenciamento de risco e relatórios operacionais automatizados. Essa abordagem torna possível a criação de modelos preditivos que ajudam embarcadores e operadores logísticos a tomar decisões mais estratégicas, baseadas em evidências e histórico de desempenho.

Segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o setor de seguros registrou crescimento de 12,3% até novembro de 2024, impulsionado por investimentos em tecnologia e inovação para gestão de riscos e personalização de apólices.