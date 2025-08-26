Emae vence Leilão de Energia Nova da ANEEL

A Empresa Metropolitana de Água e Energia (Emae), empresa de geração de energia elétrica sediada em São Paulo, venceu o Leilão de Energia Nova A-5, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O certame, voltado exclusivamente à contratação de novas hidrelétricas com potência de até 50MW, tem como objetivo ampliar a oferta de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN).

A Emae participou do leilão com o projeto da PCH Edgard de Souza, que terá um investimento estimado em mais de R$ 200 milhões. A usina será implantada em Santana de Parnaíba, a partir da estrutura já existente da barragem Edgard de Souza, construída em 1901 para controle de cheias do Rio Tietê.

Embora o Leilão A-5 estabeleça o início do fornecimento de energia para 1º de janeiro de 2030, a expectativa é de que a conclusão da obra seja antecipada, já que o local já dispõe de barragem, reservatório e parte da casa de força. Com isso, a PCH deverá estar pronta em 2028, o que permitirá à Emae disponibilizar sua energia ao mercado livre até o início do atendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O aproveitamento dessa infraestrutura elimina a necessidade de grandes obras civis, como desvios no leito do rio ou construção de novas barragens, tornando o projeto mais sustentável e com menor impacto ambiental. A localização da futura PCH, próxima à Região Metropolitana de São Paulo, também representa um diferencial estratégico.

“Nosso projeto se destacou neste leilão devido ao trabalho das nossas equipes em otimizar investimentos, custos de operação e manutenção, considerando toda expertise interna na operação de usinas hidrelétricas, aliado à proximidade das nossas instalações do maior centro consumidor de energia do país, o que reduz os custos de distribuição. Essa conquista também reforça o papel estratégico da Emae no Sistema Integrado Nacional, ao contribuir para a segurança energética de uma das regiões econômicas mais relevantes do Brasil, incluindo a cidade de São Paulo. Estamos preparados para responder com agilidade às demandas do órgão regulador”, afirma a CEO da Emae, Karla Maciel.

A PCH Edgard de Souza contará com uma potência instalada de 18 MW, suficiente para atender ao consumo energético de uma cidade do porte de São Caetano do Sul (SP), com aproximadamente 65 mil residências. A usina será operada pela Emae, que terá a autorização do projeto por 35 anos.



Sobre a Emae

A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) é uma companhia privada que atua no setor de geração de energia elétrica por meio de fonte hídrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN), ligado à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Suas usinas e barragens estão localizadas em São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Médio Tietê. Comprometida com a transição e segurança energética do país e em diversificar suas fontes de energia, a Emae tem participação na Usina Fotovoltaica Flutuante (UFF Araucária), localizada no reservatório Billing.



