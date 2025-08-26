MariaDB acelera implementações na nuvem, incorporando o IA Agente e recursos sem servidor com a aquisição da SkySQL

A MariaDB plc anunciou hoje que adquiriu a SkySQL Inc., a empresa por trás de uma plataforma de banco de dados como serviço (DBaaS) sem servidor e alimentada por IA. A compra traz de volta o famoso produto DBaaS da SkySQL ao portfólio da MariaDB. A SkySQL foi originalmente desenvolvida pela MariaDB e, desde sua cisão como entidade independente em 2023, ampliou consideravelmente sua oferta de produtos. A aquisição da SkySQL possibilita que a MariaDB atenda às expectativas dos clientes e do mercado em relação a uma maior flexibilidade e alternativas de implantação, englobando inúmeras soluções de nuvem autogerenciadas e totalmente gerenciadas. O MariaDB Cloud englobará a funcionalidade SkySQL, tornando-se uma parte essencial do portfólio de produtos.

“Nossos clientes deixaram evidente que buscam flexibilidade e necessitam de soluções de banco de dados poderosas e confiáveis, independentemente de onde os seus negócios estejam: localmente, na nuvem ou em ambientes híbridos”, afirmou Rohit de Souza, CEO da MariaDB plc. “A aquisição da SkySQL auxilia no avanço dos planos e agrega ainda mais inovação ao MariaDB Cloud. Trata-se de um investimento estratégico em nossos clientes e um passo decisivo para aprimorar nossa capacidade de oferecer uma plataforma de banco de dados abrangente, moderna e de classe mundial, sendo imprescindível para que nossos clientes prosperem e mantenham uma vantagem competitiva.”

De acordo com uma previsão de mercado da IDC, as empresas transferem cada vez mais suas cargas de trabalhos para soluções de banco de dados baseadas na nuvem para obter maior escalabilidade, eficiência de custos e acessibilidade. Esta migração é motivada pela demanda por uma infraestrutura adaptável que possa se ajustar às mudanças nos requisitos de negócios e oferecer suporte a equipes distribuídas (IDC Tech Supplier, "Worldwide Database Management Systems Software Forecast", 2025–2029, US53032525, junho de 2025). O MariaDB Cloud disponibiliza um banco de dados provisionado, na modalidade de serviço, em todas as três principais plataformas de nuvem pública (AWS, Azure, Google Cloud), além de oferecer um modo sem servidor que permite aos desenvolvedores iniciar a criação de aplicativos nativos da nuvem e voltados para IA de forma imediata e econômica. Além disso, os recursos integrados do IA agente ajudam a transformar como os desenvolvedores interagem com dados operacionais complexos. O MariaDB Cloud possibilitará que os clientes utilizem a MariaDB Enterprise Platform, o produto de maior destaque da empresa, como uma alternativa de nuvem totalmente gerenciada. A MariaDB Enterprise Platform proporciona o máximo em desempenho, segurança de dados, replicação, clustering e alta disponibilidade para cargas de trabalho de produção.

“O nível de sofisticação da SkySQL, desde sua elasticidade incorporada e tecnologia sem servidor avançada até suas funcionalidades de IA agente, é extremamente impressionante”, afirmou Vikas Mathur, diretor de produtos da MariaDB plc. “Com a integração do DBaaS da SkySQL ao portfólio da MariaDB, atendemos imediatamente às expectativas dos nossos clientes e, simultaneamente, estabelecemos uma base sólida para fazer da MariaDB a opção preferencial para a criação de aplicativos GenAI.”

Com a aquisição, toda a equipe da SkySQL se une e se integraàMariaDB, fortalecendo ainda mais as equipes de produto, engenharia, suporte e entrada no mercado da MariaDB ao oferecer experiência adicional em DBaaS.

“Estou imensamente orgulhoso do que formos capazes de construir com a SkySQL em um curto período, um serviço de banco de dados que se adapta sem esforço a cargas de trabalho sem servidor e possibilita aplicativos confiáveis e baseados em IA”, afirmou Jags Ramnarayan, diretor de tecnologia da SkySQL Inc. “Esta aquisição representa uma grande conquista para nossos clientes, que agora se beneficiarão de nossas iniciativas conjuntas e ciclos de inovação mais rápidos e eficazes. Como parte da MariaDB novamente, agora podemos levar esse recurso a clientes do mundo inteiro com maior rapidez e eficácia.”

A aquisição da SkySQL vem na sequência de outra recente aquisição de uma solução de alta disponibilidade, o Galera Cluster, realizada em junho de 2025, e do lançamento de uma nova versão e melhorada da MariaDB Enterprise Platform em janeiro de 2025, que incluiu a introdução da pesquisa vetorial de código aberto. A MariaDB Enterprise Platform foi recentemente premiada como o Melhor Banco de Dados Geral no Prêmio Escolha dos Leitores do DBTA de 2025 e Melhor em IA de Código Aberto no AI TechAwards de 2025. O progresso da MariaDB neste ano segue a transação de aquisição de capital realizada pela K1 Investment Management e após a nomeação de Rohit de Souza como CEO da MariaDB em setembro de 2024.

Sobre a MariaDB

A MariaDB busca eliminar as restrições e a complexidade dos bancos de dados proprietários, permitindo que as empresas reinvistam no que é mais importante: o desenvolvimento rápido de aplicativos inovadores e voltados para o cliente. As empresas podem contar com um único banco de dados completo para todas as suas necessidades, que pode ser implantado em minutos para casos de uso transacional, analítico ou híbrido. Com a confiança de empresas como o Deutsche Bank, DBS Bank, Red Hat, ServiceNow e Samsung, a MariaDB agrega valor ao cliente sem o ônus financeiro de provedores de bancos de dados legados. Para mais informações, visite mariadb.com.

