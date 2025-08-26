Mostra Mundo Árabe de Cinema acontece até 7 de setembro

A Mostra Mundo Árabe de Cinema, criada pelo Instituto da Cultura Árabe e realizada em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc São Paulo) e o Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB-SP), completa 20 anos em 2025. São duas décadas apresentando ao público brasileiro histórias, contextos e a conjuntura do mundo árabe, em sua diversidade social, política e cultural. As exibições ocorreram no Cinesesc de 13 a 19 de agosto, e no CCBB SP acontecem de 16 de agosto a 7 de setembro. A programação pode ser conferida no site da Mostra.

A abertura, no CineSesc, apresentou o filme “Tudo o que resta de você”, da diretora palestino-americana Cherien Dabis. A cerimônia teve presença da diretora Isabel Fernández, de “Os Construtores de Alhambra”. Esta edição apresenta ao público 18 filmes, com 12 produções inéditas e títulos de edições anteriores da Mostra, que compõem a sessão comemorativa dos 20 anos.

São 22 países, desde o Norte da África até o Oriente Médio e Península Arábica, trazidos para as telas de cinema ao longo desses 20 anos, numa iniciativa que se consolidou no calendário cultural de São Paulo. “É um feito fantástico. Começamos com apenas cinco filmes e um deles era muito emblemático, vinha no momento da criação do Instituto da Cultura Árabe, 'Selves and Others: a portrait of Edward Saïd', o intelectual que inspirou a fundação do ICArabe. Esta produção trouxe para nós uma perspectiva muito importante também da atuação de nosso Instituto, sempre voltado para a cultura, trazendo contribuições intelectuais importantes do mundo, artistas e escritores como Milton Hatoum, entre tantas outras pessoas que contribuíram para que a Mostra chegasse até aqui”, ressalta Soraya Smaili, membro do grupo fundador do Instituto da Cultura Árabe e idealizadora da Mostra.

A realização da Mostra por duas décadas demonstra o interesse do público brasileiro em conhecer mais de perto a realidade dos países árabes. Ao longo dos anos, espectadores do cinema têm se engajado e envolvido, não apenas com os aspectos culturais trazidos pelos filmes, mas também com realidades apresentadas nas telas, como a que vive a Palestina.

Com curadoria de Arthur Jafet, esta edição propõe uma travessia entre o íntimo e o político, entre memórias dispersas e futuros por imaginar. “Em sua 20ª edição, a Mostra Mundo Árabe de Cinema convida o público a atravessar imagens que resistem ao apagamento — e a escutar o que ainda pulsa. Imagens de arquivo, gestos cotidianos e estruturas em ruínas desenham territórios fragmentados, marcados por ausência e permanência. Ao invés de respostas, os filmes oferecem escuta — e fazem do cinema um lugar onde lembrar, resistir e reconstruir tornam-se inseparáveis. Entre espectros, deslocamentos e arquiteturas do visível, o mundo árabe reaparece como linguagem em disputa. O que resta de nós, quando tudo parece ter sido tomado?”, questiona o curador.

Serviço:

20ª Mostra Mundo Árabe de Cinema

Onde: CineSesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César - São Paulo

Telefone: (11) 3087-0500 | sescsp.org.br/cinesesc

Em cartaz no CineSesc: de 13 a 19 de agosto

Ingressos

Segunda a quinta R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia); R$ 8 (credencial plena)

Sexta a domingo e feriados R$ 30,00 (inteira); R$ 15,00 (meia); R$ 10,00 (credencial plena)

Onde: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP | telefone: (11) 4297-0600

Em cartaz no CCBB SP: de 16 de agosto a 7 de setembro

Entrada Gratuita: ingressos disponíveis 1 hora antes de cada sessão na bilheteria do CCBB e em bb.com.br/cultura

Classificação indicativa: de acordo com cada filme

Funcionamento: aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças-feiras

Informações: (11) 4297-0600

Estacionamento: o CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Transporte público: o CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô

Táxi ou Aplicativo: desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).

Van: ida e volta gratuitas, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República, das 12h às 21h.