Andersen Global expande presença no Paquistão com a Bridge Factor

a Andersen Global adiciona recursos de consultoria em transações na Ásia Central por meio de um acordo de colaboração com a Bridge Factor, com sede no Paquistão.

A Bridge Factor é uma empresa de consultoria financeira especializada em captação de recursos, fusões e aquisições, financiamento de projetos, reestruturação e avaliação. Com mais de duas décadas de atuação, a experiência da empresa abrange os setores de energia e energia sustentável, bancos e finanças, infraestrutura, telecomunicações, transporte e manufatura, atendendo a uma base de clientes composta por investidores, multinacionais e entidades governamentais no Paquistão, Oriente Médio, Europa e Ásia.

“Com propósito e precisão, entregamos resultados claros e acionáveis em ambientes financeiros complexos”, afirmou Akbar Bilgrami, CEO da Bridge Factor. “Nossa equipe construiu uma reputação de excelência ao orientar clientes em algumas das transações financeiras mais desafiadoras e transformadoras. A colaboração com a Andersen Global é um marco importante em nossa trajetória, pois amplia nosso alcance e fortalece nossa capacidade de apoiar clientes em situações de alto risco.”

“Expandir nossas capacidades transacionais é uma prioridade enquanto seguimos construindo uma plataforma verdadeiramente integrada, capaz de oferecer os melhores serviços de consultoria a clientes em todas as partes do mundo”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A Bridge Factor agrega profunda experiência, disciplina e relacionamentos estratégicos no mercado – elementos essenciais para navegar pelos complexos cenários financeiros da região. Seu histórico excepcional na execução de contratos de finanças corporativas de alto valor, aliadoàexpertise setorial, fortalece nossa capacidade de entregar soluções estratégicas aos clientes.”

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios de advocacia independentes, legalmente separados, que reúne profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de empresas em todo o mundo. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, sua empresa americana associada, a Andersen Global conta hoje com mais de 20.000 profissionais em mais de 500 localidades através de seus escritórios associados e colaboradores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250826262326/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700