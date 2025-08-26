Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Andersen Global expande presença no Paquistão com a Bridge Factor

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
26/08/2025 14:54

compartilhe

Siga no

a Andersen Global adiciona recursos de consultoria em transações na Ásia Central por meio de um acordo de colaboração com a Bridge Factor, com sede no Paquistão.

A Bridge Factor é uma empresa de consultoria financeira especializada em captação de recursos, fusões e aquisições, financiamento de projetos, reestruturação e avaliação. Com mais de duas décadas de atuação, a experiência da empresa abrange os setores de energia e energia sustentável, bancos e finanças, infraestrutura, telecomunicações, transporte e manufatura, atendendo a uma base de clientes composta por investidores, multinacionais e entidades governamentais no Paquistão, Oriente Médio, Europa e Ásia.

“Com propósito e precisão, entregamos resultados claros e acionáveis em ambientes financeiros complexos”, afirmou Akbar Bilgrami, CEO da Bridge Factor. “Nossa equipe construiu uma reputação de excelência ao orientar clientes em algumas das transações financeiras mais desafiadoras e transformadoras. A colaboração com a Andersen Global é um marco importante em nossa trajetória, pois amplia nosso alcance e fortalece nossa capacidade de apoiar clientes em situações de alto risco.”

“Expandir nossas capacidades transacionais é uma prioridade enquanto seguimos construindo uma plataforma verdadeiramente integrada, capaz de oferecer os melhores serviços de consultoria a clientes em todas as partes do mundo”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A Bridge Factor agrega profunda experiência, disciplina e relacionamentos estratégicos no mercado – elementos essenciais para navegar pelos complexos cenários financeiros da região. Seu histórico excepcional na execução de contratos de finanças corporativas de alto valor, aliadoàexpertise setorial, fortalece nossa capacidade de entregar soluções estratégicas aos clientes.”

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios de advocacia independentes, legalmente separados, que reúne profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de empresas em todo o mundo. Fundada em 2013 pela Andersen Tax LLC, sua empresa americana associada, a Andersen Global conta hoje com mais de 20.000 profissionais em mais de 500 localidades através de seus escritórios associados e colaboradores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay