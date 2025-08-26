Brasiline será patrocinadora Platinum do Mind The Sec 2025

A Brasiline Tecnologia confirmou sua participação como patrocinadora Platinum no Mind The Sec 2025, um dos maiores eventos de segurança da informação da América Latina. A iniciativa marca um movimento estratégico da empresa para ampliar sua atuação no setor, fortalecer sua marca e apresentar soluções voltadas à proteção dos ecossistemas digitais.



Segundo Luiz Henrique Silveira, diretor de tecnologia da Brasiline, a decisão de investir na participação em um evento de grande porte está alinhada ao posicionamento da empresa como agente ativo na transformação digital segura.

“Acreditamos que este evento é um ambiente estratégico para apresentar nossas soluções e reforçar nosso compromisso com a proteção de dados, além de uma oportunidade para a troca de conhecimento e aproximação com decisores de alto nível”, afirma.



A participação da Brasiline ocorre em um momento de expansão acelerada do mercado nacional de cibersegurança. De acordo com uma pesquisa recente da Fortinet, divulgada pelo Canaltech, o Brasil registrou 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos apenas no primeiro semestre de 2025, o que representa mais de 80% do total de ataques na América Latina. Já um relatório da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom), noticiado pela Febraban Tech, projeta que o setor deve movimentar cerca de R$ 104,6 bilhões até 2028.



Para Silveira, esses números refletem a urgência de investimentos em soluções robustas e inovadoras. “O Brasil vive um crescimento acelerado da demanda por soluções de segurança, impulsionado pela transformação digital e pela sofisticação das ameaças. A Brasiline investe em inovação, parcerias estratégicas e qualificação do time com objetivo de estar sempre à frente dessas mudanças”, explica.



Durante o evento, a empresa pretende gerar novas parcerias, apresentar inovações e compartilhar sua visão sobre o futuro da cibersegurança no Brasil e na América Latina. Entre as soluções que serão apresentadas está o Mantis, ferramenta desenvolvida em parceria com a Safelabs e que utiliza inteligência e automação para detecção e resposta a ameaças.



“Essa participação tem como principal objetivo nos posicionar como referência e parceira confiável no setor, além de reforçar nosso papel como empresa preparada para os desafios atuais e futuros”, destaca Silveira.

Ele também ressalta a importância de compartilhar o espaço com outras grandes empresas do mercado em um ambiente que fomenta networking, conteúdo técnico e tendências globais. “Estar ao lado de grandes players nos permite trocar experiências, criar sinergias e estar na linha de frente das discussões que moldam o futuro da segurança digital.”



O Mind The Sec é reconhecido por reunir especialistas, líderes empresariais e representantes de organizações públicas e privadas para debater os principais desafios e avanços da cibersegurança. Para a edição de 2025, a expectativa é que temas como defesa contra ameaças avançadas, segurança em ambientes híbridos e multinuvem, identidade digital, inteligência artificial (IA) aplicada à proteção de dados e resiliência cibernética dominem os debates.



De acordo com o diretor de tecnologia da Brasiline, a presença no evento também tem como premissa reafirmar o compromisso da empresa com a construção de um ambiente digital mais seguro e resiliente.

“Estar no Mind The Sec 2025 reforça que a segurança não é apenas um serviço que oferecemos, é parte do nosso DNA e da nossa missão de proteger organizações contra riscos cada vez mais complexos”, conclui Silveira.



Para saber mais, basta acessar: brasiline.com.br