Cirurgia plástica corporal e de rejuvenescimento é tendência

O mercado de estética está em constante crescimento e o Brasil tem se tornado referência em cirurgias plásticas. A expectativa dos pacientes evolui e, consequentemente, influencia na busca por tratamentos mais completos, com resultados mais duradouros e uma recuperação mais rápida. Por isso, a combinação estratégica de técnicas em cirurgia plástica para alcançar esses resultados globais visa atender o perfil de paciente mais informado e que valoriza a estética personalizada, segura e eficaz.

De acordo com a principal organização mundial de cirurgia plástica estética, a Sociedade Internacional de Cirurgia Estética (ISAPS na sigla em inglês), em 2024, o país aparece no topo do ranking mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, com mais de 2,35 milhões de procedimentos realizados, à frente dos Estados Unidos. Entre os procedimentos mais populares realizados no Brasil, a lipoaspiração está em primeiro lugar.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Caio Matzenbacher, para o contorno corporal, a lipoaspiração avançada consiste na lipoescultura HD com uso de tecnologia associadas, como plasma de argônio para retração e firmeza da pele.

“Já para o rejuvenescimento facial, liftings faciais completos, que consistem no tratamento global do rosto, remodelando músculos, restaurando volume do rosto de forma permanente e corrigindo flacidez de pele, com incisões localizadas em locais estratégicos, imperceptíveis. Neste procedimento também são associadas tecnologias para melhora da pele como microagulhamento”, explica o cirurgião.

A pesquisa da associação internacional informa que, entre os procedimentos de face e cabeça, o Face Lift foi o segundo mais realizado no país em 2024, ficando atrás apenas da blefaroplastia (cirurgia de pálpebras).

O especialista esclarece que procedimentos faciais, como o lifting completo da face, que apresenta uma abordagem global de atuação, dão ao paciente um resultado natural ao final da sua recuperação. “O rejuvenescimento ocorre sem perder a essência dos traços do paciente”, enfatiza.

“No âmbito dos procedimentos corporais, a opção pelo tratamento mommy makeover, apresenta resultados significativos, pois assim como no procedimento de lifting facial completo, esta abordagem também trabalha áreas que se complementam, potencializando o resultado. Na combinação destes procedimentos ocorre uma sinergia cujo resultado é harmonioso e completo”, acrescenta Dr. Caio Matzenbacher.

Dr. Caio Matzenbacher ressalta que, no caso de contorno corporal, as regiões mais solicitadas são o abdômen, cintura, culote e bumbum. Segundo ele, as tecnologias associadas aos tratamentos de contorno corporal frequentemente utilizadas são radiofrequência, microagulhamento e plasma de argônio (Argon), eficazes para melhores resultados em procedimentos corporais.

Além da alta qualificação dos profissionais, o avanço das técnicas contribui para cirurgias menos invasivas. O médico cita as abordagens Nanofat e Microfat, por exemplo, desenvolvem o volume para a face de forma definitiva e estimulam a produção de colágeno através das células-tronco contidas no próprio tecido subcutâneo do paciente.

“Existe uma melhora da qualidade da pele da face com os tratamentos mais profundos e avançados, como radiofrequência com microagulhamento robótico (Ptolomeu), que aumenta a produção de colágeno e elastina na pele em 400%”, completa Dr. Caio Matzenbacher.

O cirurgião plástico acrescenta que as inovações recentes, como os tratamentos regenerativos onde a própria gordura do paciente é tratada e enriquecida em células-tronco para aplicação em preenchimentos definitivos do rosto, por exemplo, têm apresentado êxito e satisfação para os pacientes.

“No âmbito de materiais podemos citar o uso de fios tecnológicos, como fio farpado, que são aplicados na sustentação da mama. Este material é pensado para melhorar a sustentação da prótese e do tecido mamário, proporcionando um resultado mais seguro e duradouro. Em nossos procedimentos utilizamos cola cirúrgica, melhorando a aparência da cicatriz e facilitando os cuidados no período pós-operatório”, conclui.

O Dr. Caio Matzenbacher é cirurgião plástico. Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), concluiu residência em Cirurgia Geral pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e especialização em Cirurgia Plástica pela Casa de Saúde Santa Marcelina, em São Paulo. Além disso, atuou como professor de Cirurgia Plástica na Faculdade de Medicina Santa Marcelina.

