Intenção de mudança cresce entre os brasileiros

A movimentação residencial no Brasil tem ganhado novos contornos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha a pedido do QuintoAndar, cerca de 33% dos brasileiros afirmam ter intenção de mudar de casa nos próximos anos. O dado revela uma tendência de transformação nos hábitos de moradia e aponta para mudanças significativas no perfil das famílias e na dinâmica urbana do país.



Para Yuri de Araújo Barros, CEO da Meu Frete, empresa especializada em serviços de mudança e fretes, esse número pode estar relacionado ao movimento de migração dos grandes centros urbanos para cidades menores. “Essa mudança pode ser explicada pela busca de melhor qualidade de vida, acesso a bens de consumo e escape das pressões das grandes cidades”, afirma.



“As pessoas também têm buscado lugares que proporcionem segurança, tranquilidade e um ambiente mais propício para criar os filhos”, completa. Ele destaca ainda que a tecnologia tem facilitado esse deslocamento, permitindo que atividades como trabalho remoto, transações bancárias e comunicação com familiares sejam realizadas de qualquer lugar.



A pesquisa também aponta que os principais motivadores para a mudança são projetos pessoais (36%), características das moradias (27%) e insatisfação com o bairro (18%).



“Observamos a procura por imóveis diferenciados, com pessoas buscando regiões menos populosas. Muitos se mudam por oportunidades de trabalho, especialmente os mais jovens, que levam consigo menos pertences. Já famílias buscam locais mais seguros para criar os filhos”, explica.



Ele acrescenta que a maioria dos clientes da Meu Frete busca imóveis semelhantes aos que já possuem, mas que a procura por casas tem aumentado, possivelmente devido ao crescimento das famílias e à preocupação com a segurança.



Empresa investe em inovações, sem perder contato humano



Com a expectativa de aumento na demanda por serviços de mudança, o setor tem investido em tecnologia e expansão operacional. Segundo Barros, a empresa já trabalha com uma base de motoristas autônomos e busca atrair mais profissionais e microempresas para atender ao crescimento do mercado. “Nossa tecnologia visa conectar os clientes a motoristas que já conhecem a região, suas rotas e peculiaridades. Essa troca de informações entre a roteirização da empresa e o conhecimento local do motorista pode otimizar o tempo, reduzir problemas e aumentar a satisfação do cliente”, destaca.



Apesar dos avanços tecnológicos, o CEO afirma que a companhia tem mantido o foco na humanização do atendimento, priorizando o contato humano nos processos de mudança que envolvem não apenas logística, mas também aspectos emocionais.



“Buscamos motoristas que criem um senso de comunidade e demonstrem cuidado com os clientes. Procuramos conhecer nossos colaboradores e clientes, entender as necessidades de transporte e oferecer materiais e orientações para auxiliar na embalagem e organização”, afirma.



Expansão acompanha crescimento do setor



O mercado brasileiro de frete e logística também tem seguido esse movimento de crescimento. Segundo dados da consultoria Mordor Intelligence, o setor pode atingir US$ 129,34 bilhões até 2029, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 4,30%. Esse avanço, impulsionado pela digitalização dos serviços e pela crescente demanda por soluções sustentáveis, faz com que a Meu Frete amplie sua atuação e invista em tecnologia para otimizar processos e melhorar a experiência do cliente.



“Nosso objetivo é aumentar o número de motoristas e, a longo prazo, ter uma frota própria para pequenos carretos. Também buscamos parcerias estratégicas com empresas de embalagens, seguradoras e manutenção de veículos”, reforça Barros.



O executivo explica ainda que a empresa busca aprimorar seu algoritmo de roteirização para otimizar o transporte de cargas e reduzir o impacto ambiental. “Também queremos apoiar os motoristas com serviços como manutenção de caminhões, documentação e equipamentos de segurança”, acrescenta.



A expansão geográfica também está no radar da empresa. Com o crescimento da intenção de mudança em várias regiões do país, a Meu Frete pretende ampliar sua atuação fora das capitais.

“Nosso objetivo é ter de dois a três motoristas em cada cidade menor, garantindo que eles tenham cargas para transportar e otimizando a renda e o tempo de deslocamento. Essa expansão visa aumentar a capilaridade da empresa e impactar positivamente a vida de mais pessoas”, conclui o executivo.



Para saber mais, basta acessar: https://meufrete.net.br/