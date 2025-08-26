Afton Chemical lança a série de aditivos para desempenho de gasolina HiTEC® 65522 aprovada para gasolina TOP TIER+™

A Afton Chemical Corporation, líder global em aditivos para desempenho de gasolina (GPA), tem o orgulho de anunciar o lançamento de sua série HiTEC® 65522 GPA, agora aprovada para uso em gasolina TOP TIER+™. Esta série inovadora de aditivos foi projetada para atender às necessidades em constante evolução da tecnologia moderna de motores, particularmente os motores de injeção direta de gasolina (GDI), que agora são utilizados em 74% dos veículos novos na América do Norte, de acordo com o recente relatório de tendências automotivas da EPA dos EUA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250819087282/pt/

Afton Chemical Headquarters, Richmond, VA USA

Há vinte anos, um grupo de fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estabeleceu o padrão voluntário TOP TIER™ com o objetivo de aprimorar a detergência dos combustíveis e otimizar o desempenho dos motores. Diante dos avanços na tecnologia automotiva e da necessidade de atualização dos critérios existentes, esses OEMs lançaram o padrão revisado TOP TIER+™. Essa nova versão incorpora exigências adicionais para enfrentar potenciais problemas de formação de depósitos em motores GDI, assegurando opções de combustível mais limpas e eficientes.

O novo padrão TOP TIER+™, Revisão G, publicado no início de janeiro, introduz dois novos métodos de teste utilizando o motor GM LHU. O primeiro teste avalia o controle de depósitos nos injetores, medindo o grau de entupimento e a presença de partículas. O acúmulo de resíduos pode comprometer o padrão de pulverização, afetar o fornecimento de combustível, reduzir a eficiência energética e aumentar as emissões de partículas. Já o segundo teste foca na proteção contra a pré-ignição estocástica (SPI), um fenômeno prejudicial que pode ocorrer em motores modernos de menor cilindrada e resultar em falhas graves no motor. Para saber mais sobre o TOP TIER+™, visite www.toptiergas.com.

Antecipando essas mudanças, a Afton Chemical desenvolveu a série HiTEC® 65522 GPA, nossa química mais eficaz até o momento. Eles são formulados especificamente para manter um excelente controle dos depósitos nas válvulas de admissão, ao mesmo tempo em que fornecem um controle superior dos depósitos para a tecnologia de motores de injeção direta. Esses aditivos garantem o desempenho ideal e a longevidade do motor, alinhando-se aos rigorosos requisitos do novo padrão TOP TIER+™.

“Estamos entusiasmados em apresentar ao mercado a série HiTEC® 65522 GPA”, disse Gerardo Alvarez, diretor de Marketing para as Américas da Afton Chemical. “Nossa equipe trabalhou diligentemente para desenvolver um aditivo que não apenas atende, mas supera os novos requisitos TOP TIER+™. Este lançamento reforça nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras que apoiem os avanços mais recentes na tecnologia de motores.”

A Afton Chemical está pronta para apoiar os comerciantes de combustíveis com a série HiTEC® 65522 GPA. Clique aqui para saber mais sobre como o novo padrão TOP TIER+™ do programa TOP TIER™ aprimora a qualidade do combustível para motores de Injeção Direta de Gasolina (GDI), abordando depósitos nos injetores e a Pré-Ignição Estocástica (SPI) para opções de combustível mais limpas e eficientes.

HiTEC® e Passion for Solutions® são marcas registradas da Afton Chemical Corporation.

TOP TIER™ é uma marca registrada de propriedade de um patrocinador do TOP TIER.

Sobre a Afton Chemical Corporation

A Afton Chemical Corporation faz parte da família de empresas NewMarket Corporation (NYSE: NEU) e atua no mercado de aditivos para combustíveis e lubrificantes há mais de 100 anos. Nossas soluções tecnológicas incluem aditivos para sistemas de transmissão, óleos de motor, combustíveis de alto desempenho e para refinarias, além de aplicações industriais. Apoiamos nossos clientes com fórmulas, engenharia e marketing especializados para desenvolver e comercializar combustíveis e lubrificantes. Esses produtos reduzem emissões, melhoram a economia de combustível, prolongam a vida útil dos equipamentos, aumentam a satisfação do operador e diminuem o custo total de operação. Nosso foco é desenvolver tecnologias próprias, cumprir especificações técnicas e aplicar nossa filosofia Passion for Solutions®. Isso garante a diferenciação necessária para que nossos clientes se destaquem no mercado. Operamos globalmente com sedes regionais na Ásia-Pacífico, EMEAI, América Latina e América do Norte. A Afton Chemical Corporation está sediada em Richmond, Virgínia, EUA. Para informações adicionais, visite www.aftonchemical.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250819087282/pt/

Para informações adicionais, entre em contato com:

Tim Brennan

Gerente sênior de Marketing, Combustíveis

Afton Chemical Corporation

Tim.Brennan@aftonchemical.com