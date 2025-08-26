Assine
Mundo Corporativo

Reforma Tributária projeta novos custos para empresas

A Reforma Tributária promete simplificar tributos, mas pode gerar custos de adaptação de até 1% do faturamento. Para Flávio Silva, CEO da Upper, o momento é ideal para modernizar sistemas, fortalecer compliance e otimizar operações. Soluções como o SAP Business One ajudam a automatizar cálculos e manter dados atualizados. Antecipar a adequação pode transformar a transição em vantagem competitiva.

26/08/2025 12:59

Budget planning concept,Accountant is calculating company's annual tax.Calendar 2019 and personal income tax forms for those who have income under US law placed on office desk.This is the season to pay taxes.
Budget planning concept,Accountant is calculating company's annual tax.Calendar 2019 and personal income tax forms for those who have income under US law placed on office desk.This is the season to pay taxes. crédito: Getty Images/iStockphoto

A aprovação da Reforma Tributária, que introduz o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo, promete simplificar o sistema tributário e reduzir a burocracia. No entanto, por trás do discurso de modernização, o alerta vai para o desafio que pode pesar no bolso das companhias: o custo de readequação.

Segundo estimativas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), as despesas de transição podem consumir de 0,3% a 1% do faturamento anual, especialmente nos primeiros anos de adaptação.

Além da atualização de sistemas e da revisão de processos internos, as empresas precisarão investir em treinamento de equipes e reestruturação de operações para atender às novas exigências fiscais. “'Esse processo é uma excelente oportunidade para aprimorar o planejamento dos recursos da empresa (ERP), fortalecer o compliance fiscal e otimizar o fluxo operacional, criando bases mais sólidas para o crescimento”, destacou Flávio Silva, CEO da Upper, consultoria SAP Business One com 19 anos de atuação no mercado e Gold Partner da maior empresa de software do mundo. Para o executivo, essa é uma fase em que a agilidade na implementação será determinante para aproveitar ao máximo os benefícios da mudança e minimizar riscos.

A necessidade de resposta rápida é reforçada por levantamento do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP), que aponta que 70% das empresas brasileiras ainda não iniciaram ou estão apenas no início do processo de adequação. Para Flávio, o dado traz uma mensagem clara: “Quem começar antes poderá transformar a adaptação em vantagem competitiva e ainda otimizar investimentos”. 

Nesse contexto, soluções de inteligência fiscal integradas a plataformas como o SAP Business One tornam-se estratégicas. Elas permitem simular cenários, automatizar cálculos tributários e manter as bases de dados atualizadas conforme a evolução da legislação. “O investimento em tecnologia e consultoria especializada não deve ser visto apenas como custo, mas como estratégia para atravessar o período de transição com segurança e previsibilidade”, concluiu o CEO da Upper.



Website: https://www.uppertools.com.br/

