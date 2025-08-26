Procura por seguro viagem registra crescimento nos primeiros cinco meses do ano

Os brasileiros têm viajado cada vez mais. Segundo levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em junho deste ano, cerca de 10,4 milhões de pessoas realizaram viagens nacionais e internacionais, um aumento de 11,5% em relação ao mesmo período de 2024. E, com o avanço no número de passageiros, houve também um crescimento na procura pelo seguro viagem. Segundo dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre janeiro e maio, o produto registrou alta real de 6,06%, em comparação com o ano anterior.

Mais do que uma exigência em diversos destinos, o seguro viagem representa proteção diante de imprevistos que podem ocorrer longe de casa. O produto oferece cobertura de despesas médicas e hospitalares, extravios de bagagem, atendimento médico e odontológico 24h, despesas judiciais, reembolso por atraso ou cancelamento de voo, custeio de estadia para acompanhantes em caso de emergência médica ou acidente, indenização em caso de morte do segurado, traslado de corpo, dentre outras.

Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás, aponta que contratar um seguro viagem é uma decisão financeiramente prudente. “Em locais como os Estados Unidos ou Europa, um simples atendimento médico pode custar centenas ou até milhares de reais e, com um seguro adequado, o viajante evita gastos inesperados e garante o suporte necessário em momentos delicados”, aponta. “O seguro viagem é um investimento em segurança, conforto e tranquilidade”.

Obrigatório em diversos destinos

O seguro viagem é obrigatório para os viajantes que estão planejando férias na Europa. Graças ao Tratado de Schengen, um acordo de abertura de fronteiras e livre circulação de pessoas, para visitar quase 30 países — incluindo integrantes da União Europeia e quatro não membros — é preciso contratar o serviço, com cobertura mínima de 30 mil euros.

Outro destaque se dá para a Argentina. No início de 2025, a contratação do produto com cobertura médica durante toda a estadia no país se tornou obrigatória para todos os turistas brasileiros e internacionais. A exigência visa assegurar que os viajantes contem com assistência médica adequada, evitando a sobrecarga do sistema público de saúde local.

Outros destinos também recomendam ou exigem o serviço, principalmente após a pandemia, quando as preocupações com a saúde em viagens foram amplificadas. “É importante que os viajantes estejam atentos às regras de entrada do local escolhido, para evitar problemas antes mesmo do passeio começar”, afirma. “Antes de embarcar, é preciso consultar as opções disponíveis e escolher a cobertura ideal para cada perfil e destino”, finaliza Alessandra.