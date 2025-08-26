Transformação urbana avança na área da Ilha Pura

O terreno do Oro Ilha Pura está inserido em uma área da Barra da Tijuca que já abrigou parte da estrutura da Vila dos Atletas dos Jogos Olímpicos de 2016. Desde o encerramento do evento esportivo, o espaço passou a integrar o projeto de reutilização dos imóveis e terrenos remanescentes, com foco em moradia permanente e requalificação urbana.

Localizado na Avenida Salvador Allende, o empreendimento está dentro do complexo conhecido como Ilha Pura, uma área planejada com vias largas, áreas verdes, ciclovias e infraestrutura de lazer. Segundo informações da Prefeitura do Rio, a região faz parte de um plano diretor específico voltado à ocupação sustentável e ao adensamento controlado da Barra da Tijuca.

A localização do Oro Ilha Pura permite o acesso a importantes vias expressas, como a Transolímpica, a Transcarioca e a Avenida das Américas, conectando os moradores a outras regiões da cidade. Além disso, há presença de equipamentos públicos nas proximidades, como escolas, centros de saúde e áreas de lazer, além de shoppings, supermercados e farmácias.

Nesse contexto, o Oro Ilha Pura integra-se a um movimento mais amplo de reaproveitamento urbano, que visa transformar o legado dos Jogos Olímpicos em habitações de longo prazo, promovendo adensamento ordenado e infraestrutura qualificada.

